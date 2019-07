Xiaomi Mi A3 con noi in anteprima | vi diciamo com’è nel nostro video

La famiglia Android One di Xiaomi si amplia con il nuovo Mi A3 : Xiaomi nella giornata di oggi ha annunciato ufficialmente l’espansione della propria gamma di smartphone Android One con l’introduzione del nuovo Mi A3. Vi riportiamo di seguito quanto riportato nel comunicato stampa. Con un prezzo di 249,90€, Mi A3 vanta una fotocamera tripla da 48MP, un sensore di impronte digitali sotto schermo, un design moderno e una batteria a lunga durata, che lo rendono un compagno di viaggio ideale per gli appassionati ...

Xiaomi annuncia Mi Rechargeable LED Lamp - con autonomia di 5 giorni : Nel corso della presentazione di Redmi K20 e K20 Pro in India, nel corso di un evento avvenuto stamattina, Xiaomi ha annunciato una nuova Lampada da tavolo ricaricabile. Xiaomi Mi Rechargeable LED Lamp sarà disponibile a partire da domani, ma al momento non sono state fornite moltissime indicazioni. È stato Manu Kumar Jain, General Manager di […] L'articolo Xiaomi annuncia Mi Rechargeable LED Lamp, con autonomia di 5 giorni proviene da ...

Xiaomi Mi A3 è ufficiale in Europa : mai visto un Android One così - con rapporto qualità-prezzo incredibile : Pochi istanti fa Xiaomi ha annunciato ufficialmente in Europa il suo nuovo e attesissimo Mi A3 che, dopo essere stato al centro di numerose indiscrezioni nel corso delle ultime settimane, si propone ora come il portabandiera della terza generazione di smartphone Android One del produttore cinese. L'articolo Xiaomi Mi A3 è ufficiale in Europa: mai visto un Android One così, con rapporto qualità-prezzo incredibile proviene da TuttoAndroid.

Continua il Prime Day Amazon : Smartphone a meno di 100€ - Xiaomi Piston - Chromebook e molto altro! : Nelle Offerte Amazon del Giorno troverete costantemente aggiornate le offerte che Amazon dedica ai suoi utenti, con sconti ed offerte lampo su tantissime categorie differenti come: Smartphone, accessori, computer, gaming, fotografia, elettronica e molto altro! leggi di più...

Vi mostriamo Xiaomi Mi A3 in ESCLUSIVA - con tanto di specifiche tecniche : A poche ore dalla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi A3, scopriamo la confezione di vendita e il frontale del nuovo Android One targato Xiaomi. L'articolo Vi mostriamo Xiaomi Mi A3 in ESCLUSIVA, con tanto di specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi ci crede ancora e investe nei processori puntando su VeriSilicon : Dalla Cina arriva la notizia dell'acquisto da parte di Xiaomi di una quota pari a circa il 6% della società di progettazione di chip VeriSilicon Holdings Co Ltd L'articolo Xiaomi ci crede ancora e investe nei processori puntando su VeriSilicon proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T e Redmi Note 7 scontati per l’Amazon Prime Day a prezzi ottimi (aggiornato) : Domani sarà il secondo e ultimo giorno dell'Amazon Prime Day e Xiaomi Italia ci tiene a essere protagonista con un paio di suoi prodotti, che dal lancio sono riusciti a conquistare più o meno tutti. L'articolo Xiaomi Mi 9T e Redmi Note 7 scontati per l’Amazon Prime Day a prezzi ottimi (aggiornato) proviene da TuttoAndroid.

Volete uno Xiaomi Mi A3 gratis? Ecco come fare per vincerlo con Mi Community : Mi Community mette in palio Xiaomi Mi A3, che sarà presentato il 18 luglio, con un concorso a cui è davvero semplicissimo partecipare. L'articolo Volete uno Xiaomi Mi A3 gratis? Ecco come fare per vincerlo con Mi Community proviene da TuttoAndroid.

TIM aggiunge Xiaomi Mi 9 nel listino smartphone e offre LG G8s ThinQ a condizioni vantaggiose : Da lunedì il listino smartphone TIM accoglierà Xiaomi Mi 9 e una promozione per i clienti TIM Party su LG G8s ThinQ L'articolo TIM aggiunge Xiaomi Mi 9 nel listino smartphone e offre LG G8s ThinQ a condizioni vantaggiose proviene da TuttoAndroid.

Guardate com’è MIUI 10 con Android Q su Xiaomi Mi 9 in queste varie immagini : Diamo un primo sguardo all'aspetto di Android Q su Xiaomi Mi 9, grazie alla prima beta rilasciata dal produttore cinese. L'articolo Guardate com’è MIUI 10 con Android Q su Xiaomi Mi 9 in queste varie immagini proviene da TuttoAndroid.

Fotocamera Mirrorless Xiaomi Yi M1 in offerta a 229€ con kit 12-40mm incluso : Yi Technologies è una delle aziende controllate da Xiaomi, uno dei brand più amati in Italia per i suoi prodotti caratterizzati dall’altissimo rapporto qualità/prezzo, e la Fotocamera Mirrorless in offerta che vi presentiamo oggi non fa leggi di più...