FuoriSerie

(Di giovedì 18 luglio 2019) Matteo Sacchi Su Sky Atlantic è arrivata Warrior, la serie che prende le mosse da un'idea mai realizzata di Bruce Lee (1940-1973). Ovviamente essendo Warrior nata dalla mente del fondatore del Jeet Kune Do l'elevato numero di combattimenti corpo a corpo è garantito. Però attenzione, oltre al kung-fu acrobatico e alla violenza di uno spaghetti western (la serie è ambientata nella San Francisco del 1878) nella fiction, che ha tra i produttori esecutivi anche Shannon Lee, la figlia di Bruce, c'è molto di più. Ormai le serie sono prodotti complessi e sarebbe stato difficile andare avanti solo a cazzottoni per dieci puntate. La trama, invece, per fortuna dello spettatore è ben sviluppata e mette in scena gli eterni problemi dell'immigrazione e della guerra tra poveri. Dalle navi che arrivano in città continuano a sbarcare cinesi in fuga da una Cina mai ripresasi dalle guerre dell'oppio ...

