Fuori dal Coro | Mario Giordano torna in prima serata dall’11 settembre

(Di giovedì 18 luglio 2019)Buone notizie per: l’approdo nelladi Rete4 del suodal(di cui stasera andrà in onda l’ultimo dei tre appuntamenti previsti) non resterà un semplice esperimento o un tappabuchi estivo. Il programma d’approfondimento e attualità condotto dal giornalista piemontese tornerà in autunno in versione ‘extra-large’, andando ad occupare (oltre alla classica striscia quotidiana delle 19.30) ladel mercoledì,e per ben sette settimane di programmazione. Una decisione – quella dei vertici Mediaset – maturata dopo gli ascolti incoraggianti che il programma ha fruttato nelle sole due settimane di messa in onda. La media dell’ 8.85% di share, ottenuta probabilmente anche grazie all’assenza di una forte concorrenza diretta (fino a qualche settimana fa c’era Corrado Formigli e ...

