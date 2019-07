Come comunicare con un gorilla

ideegreen

(Di giovedì 18 luglio 2019) A guardarli in volto sono così tremendamente espressivi che viene spontaneo chiedercicon un. E’ possibile farlo, ec, e ci sono degli esempi e degli studi che fanno pensare che le cose evolveranno in modo veloce e positivo. E’ una bella storia da raccontare, di dialogo, di confronto, di reciproca comprensione e di addomesticamento tra uomo e animale. Fa molto riflettere anche sul significato della parola apprendere. (altro…)con unIdee Green.

paolopeluffo : RT @occhifuggenti: Come comunicare la complessità delle istituzioni - Lettera43 ?@CorteContiPress? aria nuova alla Corte dei conti sulla co… - occhifuggenti : Come comunicare la complessità delle istituzioni - Lettera43 ?@CorteContiPress? aria nuova alla Corte dei conti sul… - Anya_Spa : @FlixBus_IT come si deve comunicare per essere informati che un autobus non passerà invece di aspettare 2 ore di no… -