Calciomercato giovedì 18 luglio | Juve | UFFICIALE De Ligt Inter | stop Lukaku | assalto a

serieanews

(Di giovedì 18 luglio 2019)18- Ecco tutte le trattative di oggi18NTUS–De, la società bianconera ha ufficializzato l’arrivo del centrale olandese, il quale potrebbe essere presentato alla stampa nel corso dei prossimi giorni. Super contratto e via alla nuova avventura in bianconero. Fatta anche per Perin al Benfica.– Come evidenziato … L'articolo18Dea Cavani proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A,, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

JuvMania : La #RassegnaStampa dei principali quotidiani sportivi italiani di #giovedì #18aprile 2019 - JuvMania : #Buongiorno con la #rassegnastampa sportiva di #giovedì #18luglio 2019 #calcio ?? #calciomercato #deLigt #Demiral… - infoitsport : Calciomercato Juventus: De Ligt potrebbe essere presentato giovedì, caos Icardi -