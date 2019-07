blogo

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Gli omaggi addecisi dalla direzione di Rai 1 per ricordare l'impegno e la storia dello scrittore, sceneggiatore, regista, drammaturgo e insegnante passeranno anche per Io e Te in onda alle 14.Siamo in grado di informarvi che all'interno della puntata speciale del programma condotto da Pierluigi Diaco (ieri al record di ascolti stagionale) saràin studio il direttore di Rai 1de, rara comparsata in un programma televisivo da quando è in carica.dedi Io e Te per) pubblicato su TVBlog.it 17 luglio 2019 13:30.

GalantoMassimo : RT @see_lallero: Teresa de Santis ospite di Io e Te per omaggiare Andrea Camilleri (Anteprima Blogo) - see_lallero : Teresa de Santis ospite di Io e Te per omaggiare Andrea Camilleri (Anteprima Blogo) - SerieTvserie : Teresa de Santis ospite di Io e Te per omaggiare Andrea Camilleri (Anteprima Blogo) -