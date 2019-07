Marca a De Laurentiis | «Se non vuole pagare James | il Real lo vende ad altri»

ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Pesante attacco dial presidente del Napoli Aurelio De. In un blog a firma di Juanma Rodriguez il giornale spagnolo ritorna sulle parole che riguardanoRodriguez e il fatto che ilnon voglia cederlo in prestito agli azzurri. Ovviamente la stampa spagnola rema per Florentino Perez, non come a Napoli dove si fa a gare a mettersi in mostra per manifestare il proprio disappunto nei confronti di De. “Il concetto di proprietà privata è poco chiaro al signor Aurelio De, proprietario del Napoli”, secondo Rodriguez, “Dedice che non capisce perché ilMadrid abbia cedutoin prestito al Bayern e tuttavia vogliarlo per 40 milioni di euro al Napoli; ma è che tu, caro Aurelio, non devi capire nulla perché si dà il caso che i diritti del calciatore appartengono al, che li ha pagati 80 milioni di ...

