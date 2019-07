L' Aquila | tragico schianto con l' auto di servizio | muore guardia giurata 22enne

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle 2:00, sulla statale 652, nel territorio di Castel di Sangro, in provincia dell'. Secondo quanto riporta la stampa locale, il giovane Enzo Casaburi, undi professione, si è schiantato con la suadicontro un guard rail. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morto praticamente sul colpo. La barriera in metallo avrebbe anche trafitto l'abitacolo frontalmente all'altezza del parabrezza, proprio dal lato in cui si trovava il conducente. La macchina è andata completamente distrutta: glimobilisti di passaggio hanno allertato immediatamente i soccorsi, che nel giro di pochi minuti sono giunti sul luogo del sinistro. Impatto fatale Ieri notte Casaburi stava effettuando un controllo di routine, proprio al confine tra Marche e Abruzzo. Era un ...