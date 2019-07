La Commissione Europea ha aperto un’indagine nei confronti di Amazon per sospetta

Ursula Von Der Leyen eletta presidente della Commissione Europea : Il Parlamento europeo ha eletto Ursula Von Der Leyen presidente della Commissione Europea con 383 voti a favore, mentre quelli contrari sono 327

Von der Leyen - il giorno delle scelte per la futura Commissione europea. E martedì il voto : Domenica di intenso lavoro, oggi a Bruxelles, per Ursula von der Leyen, la presidente designata della futura Commissione europea che martedì pomeriggio a Strasburgo si sottoporrà al voto dell'Europarlamento. Ma, soprattutto, è il giorno della scelta: von der Leyen deve decidere se ascoltare o no il canto delle sirene dell'estrema destra sovranista, Lega compresa. Negli uffici provvisori che l'attuale Commissione ha messo a disposizione, per lei ...

Airbnb è trasparente su prezzi e condizioni - ha stabilito la Commissione europea : Airbnb ha migliorato e chiarito in modo esauriente le modalità di presentazione delle offerte di alloggio ai consumatori, ed è in linea con le norme stabilite dal diritto dell'Ue. Lo ha stabilito la Commissione europea, che al termine dei negoziati con la piattaforma di affitti per le case ha annunciato che Airbnb ha ottemperato a tutte le richieste formulate dall'esecutivo Ue e dalle autorità nazionali per la tutela dei ...

Salvini a capo della Commissione europea? Ah - no : Ma vi ricordate di Matteo Salvini a capo della Commissione europea? Sembra passato un secolo. Eppure. Eppure era meno di un anno fa: la Lega, stando ai sondaggi, aveva già superato e staccato il M5s e il leader del Carroccio pareva l’uomo in grado di ribaltare il tavolo dell’Europa – così risoluto, così temuto – alla guida di un fronte sovranista già inquadrato come la “ondata nera che si prenderà il Vecchio ...

Quanto guadagna il presidente della Commissione Europea e ruolo : Quanto guadagna il presidente della commissione europea e ruolo Alla fine a spuntarla nelle trattative sulla Presidenza della commissione Ue dovrebbe essere stata la tedesca Ursula von der Leyen. presidente commissione Ue: cosa fa? Ogni cinque anni insieme all’interezza dei componenti dell’Europarlamento, vengono rinnovate anche le cariche di governo dell’Ue. Le principali sono 5: se è già stato eletto il presidente del Parlamento ...

Commissione Europea : "Non ci sarà la<br> procedura di infrazione contro l'Italia" : Non ci sarà la procedura di infrazione contro l'Italia da parte della Commissione Europea. Dopo aver ascoltato il parere degli sherpa, ossia i loro capi di gabinetto, i commissari europei hanno deciso che non è necessario precedere contro l'Italia. L'annuncio ufficiale è stato dato dal Commissario per gli Affari economici Pierre Moscovici:"Questo approccio dell'ascolto è stato convalidato dagli Stati membri. Abbiamo proceduto al dialogo con ...

