Juventus | colpo di scena | Neymar apre ai bianconeri

Calciomercato Juventus - è fatta : dopo De Ligt Paratici piazza il colpo a sorpresa : Calciomercato Juventus- Come riportato dall’odierna edizione di “Sportmediaset“, la Juventus avrebbe messo le mani su Joao Perreira, terzino destro del Benfica classe 2001, il quale vestirà bianconero nell’affare Perin. Un accordo ormai raggiunto e fumata bianca attesa nelle prossime ore. Perin vestirà la maglia del Benfica con affare vicino ai 12-15 milioni di euro. Joao […] More

Paganini (Rai Sport) : 'Icardi sarà il colpo più importante in attacco per la Juventus' : La Juventus ha ormai messo a segno un grande colpo di mercato ovvero Matthijs De Ligt. Ma i bianconeri di certo non si fermeranno qui ed è possibile che Fabio Paratici faccia qualcosa anche in attacco. Si parla molto di un interesse della Juve per Mauro Icardi e di questo ne argomento ne ha parlato anche il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini. L'esperto di mercato ha spiegato che l'argentino potrebbe essere il grande colpo di mercato per ...

Juventus - cessione Bonucci : Paratici ha deciso - nuovo colpo di scena! : Juventus cessione Bonucci- La Juventus si prepara ad annunciare De Ligt nel corso delle prossime ore: affare da 70 milioni di euro compresi di bonus. Queste le prime indiscrezioni sulle cifre che porteranno il giovane centrale olandese a vestire bianconero. Detto questo, l’arrivo De Ligt potrebbe cambiare le carte in tavola sulle gerarchie difensive di […] More

Isco Juventus - più di una tentazione : Paratici aspetta e prepara il colpo : Isco Juventus – Nelle ultime stagioni, il nome di Isco è stato sempre accostato al mondo bianconero. Il trequartista spagnolo era un pallino di Allegri, che lo ha sempre adorato per le sue qualità tecniche e la capacità di adattarsi a più ruoli. Proprio adesso che Allegri non c’è più, la Juve potrebbe piombare sullo […] More

Calciomercato Juventus : possibile colpo Gabriel Jesus - il PSG vorrebbe Bonucci : Sono ore sempre più calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, starebbe preparando una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. Gonzalo Higuain non rientrerebbe più nei piani di Maurizio Sarri (nonostante tra i due ci sia sempre stato un ottimo rapporto), mentre anche Mario Mandzukic sembra essere destinato alla cessione (su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Borussia ...

Mercato Juventus - da Pogba a De Ligt : le ultimissime sul grande colpo : Mercato Juventus – La Juventus sta lavorando duramente per sistemare in primis una difesa non più giovanissima e che non potrà contare sul prezioso apporto di Barzagli. Il nome più caldo è sicuramente quello di de Ligt, forte centrale difensivo salito alla ribalta dopo una stagione da incorniciare con l’Ajax. L’unico ostacolo al buon esito dell’operazione sarebbe rappresentato dal […] More

Mercato Juventus : oltre De Ligt. Cessione eccellente per il colpo da sogno : Mercato Juventus – I bianconeri continuano a sperare di riuscire a chiudere il colpo in difesa. La Juventus ha voglia di ringiovanire il reparto arretrato e puntare ancora una volta alla Champions League; rimane viva la trattativa che porta a De Ligt, ma non è l’unico nome in orbita bianconera. Il vero desiderio di Fabio […] More

Icardi Juventus - blitz di Paratici a Ibiza da Wanda e Mauro : colpo in arrivo? : Icardi Juventus – Resta ancora un mistero il futuro di Mauro Icardi il prossimo anno. Unica certezza sembra essere che l’argentino non vestirà la maglia dell’Inter ma i nerazzurri non hanno ancora ricevuto l’offerta attesa per dare il via libera all’ex capitano. I 110 milioni di euro della clausola sono sicuramente un lontano ricordo dopo quanto accaduto nella […] More

Calciomercato Juventus : de Ligt prossimo colpo - Icardi avrebbe scelto i bianconeri : Il Calciomercato della Juventus è in fermento. Dopo la presentazione di Rabiot, si stringe il cerchio intorno a de Ligt che dovrebbe essere il prossimo colpo in entrata dei bianconeri. Paratici ha fretta di chiudere e sta cercando la chiave per scardinare le ultime resistenze dell’Ajax mentre con il giocatore è già tutto fatto da tempo. Ritorna di moda il nome di Mauro Icardi che secondo Tuttosport avrebbe già scelto i bianconeri nel caso in cui ...

Calciomercato Juventus - lo United seguirebbe Szczesny : possibile colpo Donnarumma : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, potrebbe chiudere tra poche ore per De Ligt, fortissimo difensore centrale dell'Ajax. Il regista della trattativa tra la Juventus e il club olandese è Mino Raiola, per il quale sarebbe prevista una maxi-commissione. La Juventus, stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, avrebbe trovato l'accordo con De Ligt sulla base ...

Juventus - Blanc su Rabiot : “gran colpo ma deve essere gestito” : La Juventus ha piazzato un altro colpo di mercato per il centrocampo, nella giornata di ieri sono andate in scena le visite mediche del francese che si candida ad essere protagonista con la maglia dei bianconeri. A parlare del calciatore è stato Laurant Blanc in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: ” «È un ottimo affare per la Juventus che è riuscita ad assicurarsi un potenziale futuro grande giocatore. Se poi ...

Juventus - colpo Rabiot : il francese sbarca a Torino (FOTO) : Juventus – Il francese Adrien Rabiot è arrivato a Torino. A certificare il suo arrivo un tweet del club bianconero, che ritrae il giocatore all’interno di un auto dopo essere atterrato all’aeroporto di Torino con un volo privato. Juventus, arriva Rabiot: domani visite mediche e firma Domani il classe 1995 ex PSG sosterrà le visite […] More

RABIOT ALLA Juventus : TUTTO FATTO/ L'ennesimo colpo a costo zero dei bianconeri : RABIOT ALLA JUVENTUS, TUTTO FATTO. Ecco L'ennesimo colpo a costo zero dei bianconeri: da Pirlo a Pogba, passando per Khedira e…

Juventus - Marcello Lippi e il colpo che sposterà gli equilibri : "Non sono Rabiot o Ramsey - ma lui" : "Con De Ligt la Juve farebbe un ulteriore, importantissimo salto di qualità. Chi mi ricorda? Non è il caso di fare paragoni: da Nesta a Baresi, da Maldini a Ferrara, da Cannavaro a Materazzi, di difensori eccezionali ne ho visti tanti, ma mai uno così in rapporto all'età". L'ex ct campione del mondo