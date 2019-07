Gerini | entusiasta e grata di portare in scena Monica Vitti

ilfogliettone

(Di giovedì 18 luglio 2019) Al festival del cinema e della televisione di Benevento Claudiaha presentato in anteprima "Raccontami", pièce teatrale sulla storia artistica di, scritta da Anna Aquilone e diretta da Massimo Cinque. Un'impresa non da poco per l'attrice interpretare quest'icona del cinema italiano. "Da parte mia c'è grande entusiasmo, quando mi hanno proposto di fare un recital su di lei e di raccontarla mi si è illuminato il cuore, perché amo molto, amo i suoi lavori, la sua carriera, ho visto tanti film suoi, ho riso e mi sono emozionata con lei. Credo che sia una delle ultime grandi stelle del nostro cinema, quindi si prova anche gratitudine per la sua carriera".A chi la paragona proprio allarisponde: "A me quando mi accostano, fanno questo paragone, sono lusingatissima. E' una bella responsabilità, è vero che ho fatto dell'ironia un po' il mio trade ...

