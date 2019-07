Bonus verde nel 730 | modalità e scadenze

ideegreen

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Detrazione Irpef del 36% fino a 5mila euro di spese per l'abitazione se "verdi", per questo si chiamanel 730 quello che debutta quest'anno debutta, dopo che è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018 ed è stato prorogato anche per il 2019. Si tratta di uno sconto fiscale per alcuni interventi che vengono definiti di "sistemazione a" e che possono riguardare aree scoperte private degli edifici, comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, oppure inerenti alla realizzazione di pozzi, coperture ae giardini pensili. Per comprendere se possiamo averne vantaggio e, nel caso, come agire, ecco qualche informazione più precisa.

