Attacco al confine Sud Sudan: 6 morti

Un membro di una missione di pace dell' Onu e cinque civili sonoin unmirato contro i peacekeeper avvenuto in un mercato altrae Sud, nella città di Abyei, in un'area ricca di petrolio e contesa tra i due paesi. Lo fanno sapere le Nazioni unite. Un portavoce delle forze di pace,Farhan Haq, ha precisato che un secondo pacekeeper è rimasto ferito nell', sferrato da un gruppo di sconosciuti. La vittima in missione Onu era originaria dell'Etiopia.(Di mercoledì 17 luglio 2019)