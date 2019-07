Animali | Cia Veneto | bene sentenza Consulta | adesso incontro con Anci 2

Animali : Cia Veneto - bene sentenza Consulta - adesso incontro con Anci : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) – ‘Siamo lieti che la Corte Costituzionale abbia riconosciuto agli enti locali il potere di adottare provvedimenti in materia di gestione di fauna selvatica. adesso siamo pronti ad un passo ulteriore: abbiamo chiesto un incontro all’Anci Veneto, per studiare assieme ai sindaci le misure più efficaci per intervenire nelle more della modifica della legge”. Gianmichele Passarini, ...

**Animali : senatore M5S denuncia Fugatti - 'no assassinio orso M49'** : Roma, 1 lug. (AdnKronos) - Finisce in Procura la vicenda di M49, l'orso catturato la scorsa notte in val Rendena e subito dopo riuscito a fuggire dal Centro Casteller, a sud di Trento, dove era rinchiuso. Ora vige l'ordine di sparargli a vista. A sporgere denuncia contro il presidente della provinci

Tremendo incendio in allevamento di polli nel padovano : bruciano oltre 200 mila Animali : Un feroce incendio è divampato intorno alle 14 di oggi in un'azienda zootecnica del padovano, a Borgo Veneto, in località Santa Margherita d'Adige. A bruciare un allevamento di polli che può...

Domatore ucciso dalle tigri - associazioni Animaliste offrono cure ai felini. "Ora rinchiusi in container" : Il 4 luglio Ettore Weber era stato aggredito e ucciso da quattro felini che stava addestrando: in totale 8 le tigri trasferite allo Zoo safari di Fasano. Lav e Aap chiedono che siano affidate a loro

Animalisti contro Jovanotti per il concerto di Rimini che minaccia i pulcini : Mancano ormai solo pochi giorni al concerto di Jovanotti a Rimini. Il Jova Beach Party fa tappa nelle spiagge italiane non senza problemi, difficoltà polemiche di vario genere. L'ultima in ordine di tempo riguarda il concerto in programma a Rimini il 10 luglio che metterebbe a rischio la migrazione dei pulcini, una specie protetta che si trova proprio nell'area dell'evento. Gli appelli ai Comuni di Rimini e di Riccione "al buonsenso e alla ...

Tigri sbranano addestratore al Circo e gli Animalisti esultano sui social : “notizia che ci riempie di gioia” : Quanto può cadere in errore chi ama visceralmente qualcosa? E soprattutto, si può davvero definire amore quello che trova la propria ragione d’essere nell’odio? Ovviamente no. La notizia della morte di Ettore Weber, domatore del Circo Marina Monti, ha fatto tornare alla ribalta una delle più grandi contraddizioni di chi si definisce animalista: l’incoerenza e l’odio verso altro esseri viventi, ma solo quelli della propria ...

Addio pelliccia - Gaultier fa sfilare il trompe l’oeil Animalier : Cappelli con una testa di pantera, colbacchi e giacconi effetto "leopardato", accanto a colori fluo, forme geometriche e mix pop. Una collezione eccentrica e wild quella presentata da Jean-Paul Gaultier alla settimana della moda parigina. La prima dello stilista francese senza pellicce, dopo aver annunciato qualche mese fa che avrebbe detto Addio per sempre al contestato capo d'abbigliamento, tra gli applausi degli animalisti. E allora quelle ...

Al via la campagna estiva dalla parte degli Animali di Roma Capitale - che condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma” : Al via la campagna estiva dalla parte degli animali di Roma Capitale, che condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma”. Insieme contro l’abbandono e per un’adozione responsabile. anche quest’anno, in vista dell’estate, torna la campagna contro l’abbandono degli animali domestici di Roma Capitale, che per il secondo anno consecutivo condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma”. Questa ...

Caldo e Animali : cane lasciato chiuso in auto sotto al sole - portabagagli trasformato in “cuccia” dal proprietario : In queste giornate di Caldo estremo, le auto lasciate al sole possono diventare una trappola mortale per chiunque vi rimanga dentro, sia umani che animali. E da Udine arriva un nuovo caso di maltrattamento dei nostri amici a quattro zampe. Un cane è stato lasciato chiuso in un Suv con targa inglese per ore sotto il sole cocente. Alcuni passanti si sono accorti del Dogo argentino che respirava a fatica all’interno del veicolo che aveva tutti i ...

Caldo - ancora Animali chiusi in auto al sole : la denuncia e i consigli della Lega Nazionale per la Difesa del Cane : ancora cani chiusi al sole. Sembra incredibile ma nel 2019 continuano casi di questo genere, uno dei quali finito in tragedia. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) denuncia e ricorda il suo decalogo di consigli utili per la gestione dei nostri amici a 4 zampe durante la stagione estiva. Le cronache degli ultimi giorni ci parlano di due casi simili che però hanno avuto un epilogo diverso. A Pioltello, nei pressi di Milano, una signora ...

Lasciati in macchina o abbandonati - i diritti violati degli Animali : Facendo una ricerca on line con le parole «maltrattamento animali» c’è almeno una notizia al giorno solo nell’ultima settimana. C’è il caso del cane rimasto chiuso in macchina alla periferia di Milano salvato dai vigili urbani che hanno rotto il vetro dell’auto e l’episodio di Trani con un cane trascinato dall’auto a cui era legato. E ancora canili sequestrati e animali immobilizzati. Ci sono cani fortunati come Lazzaro, trovatello ...

Animali - gli esperti : “Lasciate in pace i Bambi” : Cosa fare con i cuccioli di capriolo apparentemente abbandonati? Negli ultimi giorni molti cittadini preoccupati si sono posti questa domanda, segnalando la presenza di piccoli di capriolo abbandonati dalla loro madre. “Non c’e’ motivo di preoccupazione – avverte il direttore dell’Ufficio caccia e pesca, Luigi Spagnolli -: puo’ capitare che la madre “parcheggi” il cucciolo in mezzo all’erba, ...