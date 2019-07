Sviluppatori brasiliani e fan insieme per un Nintendo Direct non ufficiale

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019) Studi di sviluppo, creatori di contenuti e fan hanno unito le forze in Brasile per lanciare il proprio "".L'evento - che è al 100% non- è progettato per attirare l'attenzione died evidenziare l'enorme interesse dei fanper avere una presenzapiù significativa nel paese, con più giochi tradotti in portoghese e un focus sullo sviluppo dei giochi. È stato anche creato un sito web che chiede ai fan partecipanti di utilizzare gli hashtag #NindiesBR e #WeWantper dimostrare la passione dei giocatorie dei creatori di contenuti per l'azienda giapponese e le sue produzioni.Leggi altro...

