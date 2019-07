Spazio | la NASA finanzia un progetto per navicelle stampate in 3D in orbita

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Nell’ottica dei futuri viaggi verso Luna e Marte, lapensa di costruire inparti delle future: a tale scopo l’Agenzia finanzierà con circa 74 milioni di dollari il dimostratore tecnologico “Archinaut One“, in grado di stampare in 3D i componenti di una nave spaziale nell’terrestre. L’Archinaut One dovrebbe essere lanciato nel 2022. “E’ una tecnologia fondamentale per il ritorno dell’uomo sulla Luna, e in seguito anche su Marte“, ha commentato Jim Reuter della. Il veicolo dispone di una stampante 3D e di bracci robotici, dispositivi che gli consentono di svolgere una vasta gamma di compiti: dalla riparazione dei satelliti, alla costruzione di strutture. L'articolo: launperin 3D inMeteo Web.

GoldenGrande__ : RT @giokluce: io dopo aver partecipato e suggerito le canzoni dei bitti alla NASA per trasmettere le loro songs nello spazio because IT IS… - 0nedspower : RT @giokluce: io dopo aver partecipato e suggerito le canzoni dei bitti alla NASA per trasmettere le loro songs nello spazio because IT IS… - carlottalandi2 : RT @giokluce: io dopo aver partecipato e suggerito le canzoni dei bitti alla NASA per trasmettere le loro songs nello spazio because IT IS… -