romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – Michel Barbet,diMontecelio, comune alle porte di Roma, e’ intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione ‘Cosa succede in citta”, per spiegare l’ordinanza del Comune che vieta lae stazionamento die furgoni, spesso dimora di nomadi, in alcune zone della citta’. “E’ stata una necessita’, e’ un problema sentito dalla popolazione e dagli industriali- ha spiegato ilCinquestelle- questa ordinanza e’ indispensabile perche’ in certe zone la situazione e’ insostenibile”. “Innanzitutto- ha detto- vorrei precisare che l’ordinanza non e’ rivolta ai rom ma ai camminanti, che sono comunque cittadini italiani. Sul territorio di, in particolar modo in due o tre punti della citta’, questi insediamenti, che non sono autorizzati, ...

romadailynews : Sindaco #Guidonia: caravan ormai stanziali, ne vieterò la sosta: #Roma – Michel Barbet… -