Savoini | lo «sherpa» su cui Salvini viene troppo spesso smentito

(Di martedì 16 luglio 2019) Lo scorso 18 ottobre, all’Hotel Metropol di Mosca, Gianluca, presidente dell’associazione culturale Lombardia Russia e «membro dello staff di Matteo» come si è sempre definito, colloquiava con due interlocutori russi sul far arrivare alla Lega un finanziamento illecito dalla Russia (65 milioni di dollari) mascherato da fornitura «scontata» di prodotti petroliferi. Per questa vicendaè indagato dalla procura di Milano e lunedì pomeriggio è comparso al Palazzo di Giustizia per spiegare il suo coinvolgimento nei presunti fondi russi alla Lega. Servivano soldi perché «le elezioni sono dietro l’angolo», dicevanella registrazione che documenta questo scoop di Buzz News del 10 luglio, riferendosi all’epoca alle Europee. Oggi, mentre l’opposizione chiede le dimissioni del ministro dell’Interno, torna in mente la vicenda analoga ...

