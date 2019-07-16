Regione Lazio | 1 | 8 milioni a favore inclusione sociale persone con disabilità

BarillariM5S : Il Fondo di Dotazione della Regione Lazio è l'unico in Italia ad essere in negativo per 889.922.370,26 €. Tutti vog… - BarillariM5S : Nicola Zingaretti, Luglio 2019, Regione Lazio. TOTALE DEBITO NON RECUPERABILE: -€ 889.922.370,26€ Ecco resi pubblic… - BarillariM5S : Importante riunione al Ministero della Salute. Trattiamo l'emergenza relativa al fondo di dotazione negativo x 1 mi… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL POMERIGGIO SOLO SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI VELLETRI CODE ALL’ALTEZZA DI VIA SALVO D’ACQUISTO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ARDEATINA, IN ESTERNA INFINE, SU VIA AURELIA CODE TRA ...
Regione Lazio : stanziati 3 - 5 milioni per formazione operatori audiovisivi : Roma – “L’audiovisivo rappresenta uno dei grandi asset di sviluppo della nostra Regione, un settore al quale sono stati dedicati investimenti mirati e che ci hanno permesso di diventare la seconda Regione in Europa per produzioni di cinema e audiovisivo. Oggi abbiamo presentato – insieme a Ass.For.SEo, soggetto attuatore della sovvenzione globale MOViE UP- tre nuovi bandi legati alla formazione degli operatori ...
Regione Lazio - Giannini : Zingaretti chiude ospedali e centri impiego - servono dimissioni : Roma – “Lo avevamo segnalato gia’ lo scorso 5 febbraio: soffitti crollati, infiltrazioni d’acqua ovunque, calcinacci nei corridoi e cavi elettrici scoperti. Ebbene, cinque mesi dopo, Zingaretti raddoppia il disagio e chiude ‘momentaneamente’ il centro per l’impiego regionale in via Decio Azzolino 7 a Primavalle provocando un grave disservizio per centinaia di migliaia di utenti in cerca di lavoro e per ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PRENESTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LEGGERI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; ANCORA CODE INVECE SULL’AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma; SULLA VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA LABARO E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA; CODE PER INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; SUL TRATTO INTERNO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E CASAL DEL MARMO, TRA A91 E PONTINA E, AVANTI ANCORA, TRA PRENESTINA E NOMENTANA; TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA E AURELIA, TRA A91 E PONTINA E, AVANTI ANCORA, TRA PRENESTINA E NOMENTANA; TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA E AURELIA, TRA A91 E PONTINA E, AVANTI ANCORA, TRA PRENESTINA E NOMENTANA; TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PRENESTINA E LA CASILINA; SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA LA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA; RALLENTAMENTI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA MENTRE IN INTERNA TRA BUFALOTTA CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA MENTRE IN INTERNA TRA BUFALOTTA CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA CASILINA MENTRE IN INTERNA TRA LABARO E APPIA SULL’A24 Roma-TERAMO RALLENTAMENTI TRA MANDELA E ROVIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO ...