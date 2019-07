L’eclissi parziale di Luna sarà una meraviglia | quando e come vedere lo splendido evento

scienze.fanpage

(Di martedì 16 luglio 2019) In concomitanza col cinquantesimo anniversario del lancio dell'Apollo 11, la sera del 16 luglio potremo ammirare nel cielo una meravigliosa eclissidi. Il picco massimo dell'raggiunto alle 23:30 ora italiana. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo.

