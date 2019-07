La Sirenetta | Harry Styles è il principe Eric?

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Erika Pomella, ex componente e leader degli One Direction, è in trattative per entrare a far parte del Live Action de La, interpretando ilIl Live Action de Laha fatto parlare molto di sé da quando ad interpretare Ariel è stata scelta Halle Bailey, cantante che fa parte del duo Chloe x Halle. Motivo del dibattito il colore della pelle della protagonista, che ha incontrato l'incredulità dei fan, abituati all'immagine dellacon la pelle candida e i capelli rossi. Mentre il dibattito prosegue, però, il sito Collider fa sapere che la Disney ha in qualche modo archiviato la polemica e si è spinta avanti: dopo aver trovato la propria Ariel, la casa di produzione è alla ricerca dell'attore perfetto per interpretare il. A quanto riportato sembra che la scelta sia pronta a ricadere su, ex componente ...

limelight_bea : RT @gracewee79: HARRY NEI PANNI DEL PRINCIPE ERIC ? E' pur vero che è in trattativa...ma lui è nato per essere un principe disney, con ques… - beatricebuioni : RT @100fattisu: '100 fatti su Harry Styles' 85.se fosse un personaggio della Disney, vorrebbe essere Sebastian de “La Sirenetta” - iremma7 : RT @gracewee79: HARRY NEI PANNI DEL PRINCIPE ERIC ? E' pur vero che è in trattativa...ma lui è nato per essere un principe disney, con ques… -