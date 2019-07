Juventus | che sorpresa | incontro a Torino per Dani Alves!

Juventus - due squadre da scudetto : perché Maurizio Sarri può anche non fare niente : «Sono molto contento di aver scelto la Juventus, uno dei club più importanti del mondo», esordisce Aaron Ramsey nel giorno della sua presentazione in bianconero, dove avrà l' 8, come Marchisio, sperando di imitare Charles. Parla in italiano, il 28enne gallese, uno sforzo non mostruoso per quattro pa

Calcio - Juventus e Ajax hanno trovato l’accardo : Matthijs de Ligt è bianconero - visite mediche mercoledì : Il colpo che tutti i tifosi bianconeri attendevano ormai da giorni è stato concluso pochi minuti fa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Ajax e Juventus hanno concluso l’accordo definitivo e, quindi, Matthijs de Ligt sarà un giocatore bianconero a tutti gli effetti. mercoledì mattina sono fissate le visite mediche al J-Medical del fortissimo difensore centrale olandese classe 1999 e, dopodichè, potrà mettere ufficialmente nero ...

Calciomercato Juventus – De Ligt in bianconero : domani le visite mediche a Torino - i dettagli della trattativa : E’ fatta: De Ligt domani a Torino per le visite mediche, l’olandese sarà un calciatore della Juventus Importanti novità per quanto riguarda la Juventus: il club nerazzurro ha trovato l’accordo con l’Ajax per De Ligt. Il calciatore olandese sarà un calciatore della Juve ed il suo arrivo è previsto a Torino già domani per le visite mediche e la successiva firma del contratto. L’accordo tra i due club prevede 75 ...

Calciomercato Juventus : martedì prossimo le visite mediche del difensore : Calciomercato Juventus: la trattativa che dovrà portare De ligt alla Juventus dall’Ajax sembra finalmente essere giunta al capolinea. Le ultime importanti novità provengono dal noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, che, come riportato da Tuttomercatoweb, ha prospettato una tempistica incoraggiante in merito all’arrivo del giocatore a Torino. Calciomercato Juventus: De Ligt, martedì prossimo le visite […] More

Juventus - quinto giorno di lavoro : Sarri pensa anche alla tattica : Ieri, in casa Juventus si è dato il bentornato a Cristiano Ronaldo. CR7 ha sostenuto le visite mediche di idoneità e poi è subito sceso in campo per allenarsi con i suoi compagni. Ieri, per la Juve è stata una giornata un po' meno intensa di lavoro e Sarri ha deciso di concedere mezza giornata di libertà ai suoi ragazzi, ma già da stamattina la squadra ha ripreso ad allenarsi a pieno regime. La Juve, oggi, ha svolto una doppia seduta e ...

Juventus - De Ligt potrebbe sostenere le visite mediche martedì mattina : La trattativa fra la Juventus e l'Ajax per Matthijs De Ligt sembra essere alle battute finali. Il difensore classe '99 non è partito per il ritiro in Austria e il club olandese ha comunicato che il giocatore è in procinto di un possibile trasferimento. Proprio questo trasferimento potrebbe definirsi nel giro di poche ore. Infatti, stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, Matthijs De Ligt potrebbe arrivare a Torino lunedì sera e martedì ...

Calciomercato Juventus - ore decisive per la chiusura dell’affare De Ligt : fissate già le visite mediche : I due club sono ormai vicinissimi a trovare l’accordo per De Ligt, che martedì potrebbe addirittura svolgere le visite mediche La Juventus ha quasi messo le mani su Matthijs De Ligt, il club bianconero è al lavoro con l’Ajax per definire gli ultimi dettagli e chiudere così la complicata operazione. In questi giorni le due società hanno intensificato i contatti, con l’obiettivo di trovare la quadra sui termini di ...

Calciomercato Juventus - è fatta per de Ligt : lunedì le visite mediche - super clausola rescissoria : Adesso ci siamo veramente: la Juventus ha piazzato il colpo de Ligt. Campagna acquisti sontuosa da parte del club bianconero che dopo i colpi a parametro zero Rabiot e Ramsey si assicura uno dei migliori difensori in circolazione, sicuramente quello con maggiori margini di miglioramento, superata la concorrenza di Barcellona e Psg. L’accordo con l’olandese era stato trovato già da diverso tempo, mancava invece quello con ...

Valcareggi : 'Chiesa si trasferirà alla Juventus - difficile che rimanga a Firenze' : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva il 10 luglio e la settimana prossima partirà per la tournée asiatica dove disputerà alcuni match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al gioco di Sarri. In attesa del probabile arrivo di de Ligt, i bianconeri dovranno iniziare a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per sistemare i conti ...

Calciomercato Juventus - dalla Francia : preso Rafia - giocherà nell’Under 23 : Secondo ‘L’Equipe’, la Juventus ha chiuso per il giovanissimo trequartista Hamza Rafia, in scadenza col Lione. All’OL andrà un indennizzo.“powered by Goal”Tra Rabiot e Ramsey, sempre aspettando de Ligt, la Juventus pensa anche al futuro. In Francia sono sicuri: anche Hamza Rafia è un nuovo giocatore bianconero. Anche se giocherà non con la prima squadra, ma con l’Under 23.Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto ...

Calciomercato Juventus - Buffon avrebbe rifiutato Manchester City e United : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva il 10 luglio alla Continassa e successivamente partirà per la tourneé asiatica nella quale disputerà alcuni match dell'International Champions Cup. La dirigenza bianconera intanto prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per fare il definitivo salto di qualità soprattutto in Champions League. Si attende entro il weekend la possibile definizione della ...

Dybala Juventus - clamoroso sfogo contro l’ex allenatore : “Non mi salutava neanche” : Dybala Juventus- Intervistato ai microfoni di “Fox Sport”, Paulo Dybala ha colto l’occasione per lanciare un clamoroso attacco al suo ex allenatore Sampaoli. L’attaccante punta il dito contro l’ex ct dell’Argentina: “Sampaoli? Ci avevo parlato quando era venuto a Torino prima del Mondiale, ma in Russia non c’è stata nessuna comunicazione tra me e lui. […] More

Calciomercato Juventus : dopo de Ligt - anche Icardi e Chiesa sarebbero più vicini : Matthijs de Ligt in arrivo, poi assalto a Federico Chiesa e a Mauro Icardi. Gli obiettivi del Calciomercato della Juventus sono chiari e i segnali per chiudere tutte e tre le operazioni sono positivi. Per l’olandese ormai si è arrivati alla stretta finale, i bianconeri hanno alzato l’offerta mentre l’Ajax potrebbe anche abbassare la propria richiesta per accelerare l’operazione. Il viola avrà presto un incontro con la nuova dirigenza della ...

Demiral : 'Giocare alla Juventus è un sogno che ha ogni bambino' : La Juventus ha ufficializzato importanti acquisti in questo inizio luglio: dopo Ramsey, spicca l'ufficializzazione di Pellegrini e soprattutto quelle di Rabiot e Buffon. È passato però in secondo piano l'arrivo del difensore centrale Demiral, proveniente dal Sassuolo. Il turco è stato acquistato dalla società emiliana in gennaio in sinergia con la Juventus, per sette milioni di euro. I bianconeri si sono riservati la prelazione su un suo ...