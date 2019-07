Giannini | pacchia deve finire | bene circolare Salvini a prefetti

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – “Un plauso al vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo, per aver sollecitato, questa mattina, idelle citta’ per avere un quadro delle presenze nei campi abusivi o teoricamente ‘regolari’ di rom, sinti e caminanti e per procedere, come da programma, a chiusure, sgomberi, allontanamento e ripristino della legalita’”. E’ quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Daniele. “A questo punto- prosegue- considerata la situazione di Roma dove si contano ben 17 campi aperti di grandi e medie dimensioni a tutt’oggi ben poco tollerati dai cittadini, ci auguriamo che il prefetto di Roma sia quanto mai sollecito nell’illustrare la reale situazione capitolina per procedere poi alle chiusure non piu’ rinviabili de ‘La Monachina’ nel XIII municipio e di ...