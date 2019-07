Fedez e Chiara Ferragni come Sailor Moon e Naruto

people24.myblog

(Di martedì 16 luglio 2019) La fashion bloggersono in viaggio a Tokyo e le foto in versione cosplayer dinon sono state particolarmente apprezzate dai fan dei due personaggi, mentre si trova in Giappone, la coppia ha deciso infatti di scattarsi alcune foto in cui appare con il look dei loro beniamini animati, tuttavia non tutti i follower hanno gradito.ha voluto diventare, ha invece voluto diventare Kakashi, il personaggio di, e Chun-Li, uno dei guerrieri di Street Fighters. Le foto della coppia csempre fa un pieno di like, ma ci sono state esenti da critiche, c’è chi infatti ha voluto sottolineare chenon sembra nemmeno un cosplayer e ha in comune con Kakashi solo i capelli, mentre, nonostante abbia sottolineato nella didascalia “La scorsa notte sono diventata l’eroina della mia ...

KontroKulturaa : Fedez fa il gestaccio e Chiara Ferragni lo lecca: le reazioni dei social - - notizieit : Ferragnez in Giappone: tutti i look ispirati ai manga e ai cartoni - MichelaCastell3 : THE FERRAGNEZ IN GIAPPONE ????— LEONE IN GIAPPONE CON FEDEZ E CHIARA FERRAGNI #theferragnez -