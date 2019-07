Fatta per de Ligt alla Juve | il giocatore stasera sbarcherà a Torino

Calciomercato Udinese - è Fatta per Cristo Gonzalez dal Real Madrid : L’Udinese ha preso Cristo Gonzalez dal Real Madrid: martedì sarà in Italia, i Blancos si riservano il diritto di recompra e di prelazione.“powered by Goal”L’Udinese sta per piazzare un grande colpo di prospettiva. Il club friulano, secondo quanto riferisce ‘Marca’, ha infatti chiuso l’operazione Cristo Gonzalez con il Real Madrid.L’attaccante è stato il bomber della formazione Castilla nella passata ...

Calciomercato Parma - è Fatta per il ritorno di Inglese [CIFRE e DETTAGLI] : Il Parma è letteralmente scatenato, il club ha intenzione di confermarsi dopo l’ultima stagione, l’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo e raggiungere la salvezza. Nelle ultime ore importante movimento di Calciomercato, è stato raggiunto l’accordo con il Napoli per il ritorno dell’attaccante Roberto Inglese. Il calciatore si è confermato come uno dei migliori della scorsa stagione ma è stato ...

Elmas- Napoli - praticamente Fatta - i dettagli dell’operazione : Il Corriere del Mezzogiorno annuncia l’imminente arrivo di Elmas a Napoli : “In entrata il Napoli accelera per Elmas, la settimana prossima dovrebbe definirsi ufficialmente. Un emissario del club partenopeo é in Turchia, si va verso la risoluzione di tutti i dettagli, l’affare si concluderá a 18 milioni di euro più bonus pagabili in due rate. Anche in questa trattativa il Napoli ha voluto dilazionare l’investimento, è una ...

GameStop è soddisFatta per la presenza di lettori ottici su PS5 e Xbox Scarlett : In un'intervista con GameSpot, il CFO di GameStop, Frank Hamlin, ha affermato che la compagnia è felice per la scelta di Sony e Microsoft di integrare un lettore ottico su PS5 e Xbox Scarlett.Secondo Hamlin, entrambe le compagnie sanno bene che, nonostante il crescente successo del mercato digitale e dei servizi ad abbonamento come Xbox Game Pass, in molti preferiscono ancora avere l'opzione di acquistare copie fisiche dei loro titoli ...

Calciomercato Juventus - è Fatta per de Ligt : lunedì le visite mediche - super clausola rescissoria : Adesso ci siamo veramente: la Juventus ha piazzato il colpo de Ligt. Campagna acquisti sontuosa da parte del club bianconero che dopo i colpi a parametro zero Rabiot e Ramsey si assicura uno dei migliori difensori in circolazione, sicuramente quello con maggiori margini di miglioramento, superata la concorrenza di Barcellona e Psg. L’accordo con l’olandese era stato trovato già da diverso tempo, mancava invece quello con ...

Lutto in casa Real Madrid - tristezza per la morte del fratello di Zidane : Farid non ce l’ha Fatta : Il club blanco ha annunciato la morte di Farid Zidane, deceduto nella giornata di oggi a causa di un cancro che stava combattendo da tempo Zinedine Zidane piange la scomparsa del fratello Farid, deceduto nella giornata di oggi a causa di un cancro contro cui stava combattendo da tempo. Ad annunciare la morte del congiunto dell’allenatore francese ci ha pensato il Real Madrid, con una nota ufficiale: “tutto lo staff della prima ...

Calciomercato Atalanta - è Fatta per Malinovskyi : al Genk 13 - 7 milioni : L’Atalanta ha chiuso l’operazione Ruslan Malinovskyi con il Genk: ai belgi andranno 13,7 milioni di euro fra parte fissa e bonus.“powered by Goal”Rinforzo importante in arrivo per Gian Piero Gasperini. L’Atalanta, secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, ha infatti chiuso la lunga trattativa con il Genk per il centrocampista centrale Ruslan Malinovskyi.Il giocatore sarà acquistato a titolo definitivo, e il club belga ...

Nuove regole per gli appalti - soddisFatta la Cna di Ragusa : La Cna Costruzioni di Ragusa esprime soddisfazione dopo il via libera all’articolo 5 del collegato alla Finanziaria regionale. Stop ai ribassi anomali

Basket : Virtus Bologna - è Fatta per Milos Teodosic! Triennale per il serbo - colpo sensazionale delle V nere : La Virtus Bologna ce l’ha fatta: Milos Teodosic, dopo un lunghissimo e complicatissimo corteggiamento, sarà un giocatore delle V nere nella stagione che verrà. Si tratta del colpo più importante finora messo a segno nel mercato di Serie A per quanto riguarda il parco giocatori. Secondo quanto riporta il sito specializzato Eurohoops, Teodosic firmerà un Triennale con la squadra allenata dal suo coach anche in Nazionale, Sasha Djordjevic. Il ...

De Ligt alla Juve - dall’Olanda : “Accordo raggiunto con l’Ajax - è Fatta per 70 milioni” : Matthijs De Ligt è ad un passo dalla Juventus. Secondo quanto riportato in Olanda la trattativa è conclusa sulla base di 70 milioni di euro.“powered by Goal”Potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta la trattativa che dovrebbe portare Matthijs De Ligt alla Juventus.Dopo settimane nelle quali il club bianconero e l’Ajax si sono confrontati provando a ridurre la distanza tra domanda ed offerta, si è giunti al fatidico punto d’intesa.Come ...

Calciomercato Juventus - dall’Olanda : “E’ Fatta per De Ligt - 70 milioni all’Ajax” : Nuovi scenari per quanto concerne la Juventus e l’assalto a De Ligt. Dall’Olanda, infatti, danno l’affare per definito. E’ il ‘De Telegraph‘ a spiegare, sul suo sito internet, che l’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di 70 milioni di euro. Per lo stesso motivo, conferma il quotidiano olandese, il giovane difensore non partirà per il ritiro pre-campionato dell’Ajax. La Juve ha ...

Inter - è Fatta per Nicolò Barella : 45 milioni al Cagliari. Il Napoli frena su James e Icardi : Beppe Marotta aveva invitato alla pazienza qualche giorno fa, in occasione della presentazione di Antonio Conte, ma l'Inter sembra aver messo la freccia sul mercato. E' fatta per l'acquisto di Nicolò Barella, atteso già nella giornata di venerdì a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il

RepNa : È Fatta per Elmas al Napoli. 15 milioni più bonus : Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, manca solo l’ufficialità all’accordo, velocissimo, raggiunto tra Napoli e Fenerbahce per il centrocampista macedone Eljif Elmas. Il club turco si sarebbe convinto a cedere il suo gioiello al club di De Laurentiis in cambio di 15 milioni più bonus. Molto soddisfatto dell’accordo mister Ancelotti, che aggiungerà al gruppo che allena un giocatore che ha ampi margini di miglioramento e che ...

Calciomercato Inter news/ Quasi Fatta per Dzeko! - ultime notizie - : Calciomercato Inter news, ultime notizie 10 luglio 2019: Pedullà dà ormai per fatto l'affare Dzeko. Per Lukaku Conte ha pazienza, ma non vuole sorprese