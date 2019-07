Emmy Awards 2019 | «Game of Thrones» da record con 32 nomination Ecco tutti i candidati

Emmy Awards 2019 : le nomination : Emmy Awards Il Trono di Spade batte un nuovo record. La popolare serie tv targata HBO ha ottenuto 32 nomination agli Emmy Award 2019, i premi che sanciscono l’eccellenza della tv americana. Tra i nominati, anche This is Us, House of Cards, Killing Eve e Veep. Le candidature per la 71esima edizione della manifestazione sono state annunciate nel corso di un evento condotto da Ken Jeong e D’Arcy Carden. Ecco l’elenco completo ...