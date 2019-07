Come riconoscere e trattare i polipi nasali

dilei

(Di martedì 16 luglio 2019) In gergo medico, isono estroflessioni della mucosa nasale in genere causate da un aumento di volume della mucosa stessa (ipertrofia) o da un’alterazione benigna delle cellule (iperplasia). Sono dunque formazioni carnose dall’aspetto di una goccia che si sviluppano sul rivestimento della cavità e dei sanima che – dalla dimensione variabile e il colore perlaceo – a differenza deiche si possono sviluppare in altre parti del corpo (ad esempio nel colon o nella vescica) non sono cancerogene. Sul perché si formino inel naso, per la verità, non vi è una certezza assoluta. Le cause sono state fino ad oggi ricercate nelle allergie, che spesso provocano proprio rigonfiamento nasale e una riduzione dello spazio respiratorio, ma ogni soggetto adulto può esserne colpito, indipendentemente dal sesso, dall’età e dallo stile di vita. L’unica certezza è ...

deanelaveau : ho votato a caso non so riconoscere i simbolini non puoi fare una versione semplificata per quelli come me. - Dan_skorpio87 : @acocukora @Gabrymalvagia @lauraboldrini No, no. Significa proprio 'fascio infame'. Fascio perché, come tutti i s… - tergv2001 : RT @ManfrediPotenti: Non capita spesso di sentir riconoscere delle scomode verità storiche o, peggio, dolosamente nascoste per anni come i… -