Cafù | l’ex calciatore del Milan sommerso dai debiti | “Ho perso cinque case | è un mio

Clamorose novità dal Brasile – Debiti milionari per Cafu : l’ex calciatore nei guai - i dettagli : Problemi per Cafu: Debiti milionari per l’ex calciatore brasiliano Si mette male per Cafu: l’ex capitano del Brasile, Campione del mondo nel 2002, è travolto da Debiti milionari. A renderlo noto è stato il quotidiano Folha de S. Paulo, che ha spiegato che l’ex calciatore recentemente avrebbe perso cinque proprietà su decisione di un tribunale brasiliano. Capi Penta International Player, società di procuratori sportivi di ...