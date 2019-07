Tramonto | una Scialuppa e linguine con le telline | gli ingredienti necessari per una

laragnatelanews

(Di lunedì 15 luglio 2019) E’ iniziato tutto nel 1956, anno in cui Salvatore Maduli iniziò a “traghettare” (a tavola) con la suagli ospiti approdati a Fregene. Un viaggio attraverso il mare del litorale laziale, coinvolgendo gusto , tradizione e sapori veri. Questo viaggio fortunatamente continua ancora, dopo circa 60 anni, con non poche intemperie e cambi di rotta, ma sempre vigile e con lo sguardo lontano. Il timone è passato al giovane chef Fabio Di Vilio, ambizioso, ma equilibrato nella sua interpretazione della tradizione, con occhio moderno e guizzo interessante. Ma torniamo dalla cucina all’entrata ed osserviamo bene tutto. Arrivando a Fregene si continua il percorso delle stradine tra ville e stabilimenti bianchi per seguire l’odore della salsedine ed è proprio in spiaggia che Laci “apparecchia” il nostro tavolo. La sala interna, ancora intatta tra ceramiche colorate e ricordi di ...

