Salone Auto | Appendino solleva dall' incarico il vicesindaco Montanari

Salone dell’auto - vicesindaco Montanari : “Non ho motivi per dimettermi. C’è orientamento legato a poteri forti” : “La sindaca mi ha chiesto le deleghe e la carica di vicesindaco per dare un segnale di cambiamento nella sua amministrazione”. Lo ha detto Guido Montanari, vicesindaco di Torino, nel giorno in cui Chiara Appendino renderà conto al Consiglio comunale dopo il caso del Salone dell’Auto. “Io ho risposto che non ho motivi per dimettermi perché ho operato molto bene. Se Chiara ritiene di interrompere il mio lavoro è una sua ...

Salone dell’Auto - la sindaca di Torino Appendino revoca le deleghe a Montanari : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha sollevato Guido Montanari dal suo ruolo di vicesindaco e gli ha revocato le deleghe che aveva in capo. Lo rende noto, sui social, la stessa prima cittadina. “La decisione segue le frasi pronunciate sul Salone dell’Auto che non hanno visto smentita – spiega – Una scelta non facile dal punto di vista umano, ma che ho ritenuto necessaria nell’interesse della Città e della sua ...

La sindaca di Torino Chiara Appendino ha rimosso il suo vicesindaco per le frasi contro il Salone dell’Auto : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha tolto l’incarico di vicesindaco e le relative deleghe a Guido Montanari. «La decisione segue le frasi pronunciate sul Salone dell’Auto che non hanno visto smentita», ha scritto Appendino su Twitter. Pochi giorni fa,

Torino perde il Salone dell'auto - sale la tensione nel Movimento 5 Stelle : Le tensioni nella maggioranza passano anche da Torino: la riammissione degli emendamenti leghisti su Polizia e Vigili del Fuoco aveva placato gli animi tra Carroccio e CinqueStelle almeno in merito al decreto sicurezza bis, e aveva allontanato lo spettro di una crisi di governo paventata da Salvini. Rinviato nuovamente il confronto sulle autonomie regionali differenziate che giovedì a Palazzo Chigi aveva portato ad un duro strappo tra gli ...

"Spostiamo il Salone dell'Auto a Milano perché a Torino il clima non è sereno" : La decisione di spostare il Salone dell'Auto da Torino a Milano ha provocato forti contraccolpi nel mondo politico torinese, mettendo sotto accusa l'amministrazione Appendino cui si imputa ‘la nuova perdita' per il capoluogo piemontese. Andrea Levy, presidente di Parco Valentino, il Comitato organizzatore della manifestazione, che ha portato a Torino 700 mila presenze di pubblico, che hanno affollato il centro della città ed il Parco dove ...

Perché il Salone dell'Auto ha deciso di lasciare Torino : Il Comune di Torino si spacca sull'addio del Salone dell'Auto e quella che è una svolta in un fenomeno di costume diventa un fronte di scontro politico. E nello scambio di accuse, nella corsa di Luigi Di Maio a 'blindare' il sindaco Chiara Appendino, si perdono le vere ragioni di una frattura tra quello che è il simbolo della Torino produttiva e la città. Non è la prima volta che il Salone lascia Torino per ...

Matteo Salvini sul trasloco del Salone dell'Auto : "Ennesima fuga da Torino - altro danno dei 5 Stelle" : Luigi Di Maio difende la sindaca di Torino, Chiara Appendino, contro le "minoranze rancorose" nella querelle sul trasloco del Salone dell'Auto. "Sto con lei qualsiasi cosa decida di fare". Ma il trasloco del Salone da Torino a Milano diventa terreno per un nuovo scontro fra la Lega e Movimento 5 Ste

Salone dell’Auto abbandona Torino - Di Maio dalla parte della sindaca : “È il futuro del Movimento” : "Chiara Appendino è giustamente molto arrabbiata per un’occasione di investimento che ha perso Torino, in cui ci sono anche responsabilità dei consiglieri M5S di maggioranza. Alcuni giornali dicono addirittura che voglia dimettersi da sindaco. Qualsiasi decisione prenderà io starò sempre dalla sua parte": così Luigi Di Maio commenta la scelta del Salone dell'Auto di abbandonare il capoluogo piemontese, portando divisioni nel Consiglio comunale a ...

TORINO PERDE Salone Auto - APPENDINO SI DIMETTE?/ Crisi M5s - Di Maio : 'Sto con lei' : Il SALONE dell'AUTO lascia TORINO per trasferirsi a Milano: il sindaco APPENDINO pensa alle dimissioni. Di Maio dalla sua parte.

Salvini sul Salone dell'Auto di Torino : "Basta - non si governa solo con i no" : "Anche il Salone dell'Auto scappa da Torino, dopo le Olimpiadi e i ritardi sulla Tav altro danno dei 5 stelle alla città: basta, non si governa solo con i no". Lo sottolinea Matteo Salvini, che interviene sulle polemiche nel capoluogo piemontese dopo la decisione del comitato organizzatore del Salone dell'Auto di lasciare la città per spostarsi in Lombardia. Nel Movimento 5 stelle intanto è polemica: "Per troppo tempo ...

Salone Auto - Di Maio : "Io con Appendino" : 17.31 Il capo politico M5S e vicepremier Di Maio difende in un post la sindaca Appendino, furiosa perché il Salone dell' Auto lascia Torino per Milano."Chiara è giustamente molto arrabbiata" e ci sono "anche responsabilità dei consiglieri M5S di maggioranza. Alcuni giornali dicono addirittura che voglia dimettersi da sindaco.Qualsiasi decisione prenderà io starò sempre dalla sua parte",scrive Intanto l'affondo di Salvini: "Anche il Salone ...

Salone Auto : fonti M5S - ‘basta attacchi - date una valeriana a Salvini’ : Roma, 12 lug (AdnKronos) – “Da Roma alle falsità sugli emendamenti al decreto sicurezza bis, passando per il Salone dell’Auto, l’Autonomia, gli attacchi alla Difesa, a Conte. Ogni giorno ce n’è una. Ora basta, non se ne può più, dategli una valeriana”. Così fonti M5S interpellate dall’Adnkronos sulla stilettata di Matteo Salvini sul Salone dell’Auto sfuggito a Torino.L'articolo Salone Auto: ...

Salone Auto : Salvini - ‘basta - non si governa solo con i no’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – ‘Anche il Salone dell’Auto scappa da Torino, dopo le Olimpiadi e i ritardi sulla TAV altro danno dei 5Stelle alla città: basta, non si governa solo con i no”. Lo dichiara Matteo Salvini. L'articolo Salone Auto: Salvini, ‘basta, non si governa solo con i no’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Salone Auto : Fassino - '5 Stelle stanno demolendo Torino' : Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "No alle Olimpiadi, No alla Tav, No al Salone dell'auto, No alle grandi mostre, No alle trasformazioni urbane. E peraltro le periferie, usate ieri strumentalmente per raccogliere consenso, oggi sono abbandonate a se' stesse. È la "decrescita felice" teorizzata dal vicesin