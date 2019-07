Robbie Williams ammette | Soffrivo di agorafobia | non mi alzavo dal divano

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Francesca Galiciracconta i suoi anni bui tra il 2006 e il 2009, quando a causa dell'non riusciva a uscire di casa. Lo salvarono i Take That Sono molti gli artisti che nel corso della loro carriera si trovano improvvisamente ad affrontare momenti difficili, spesso molto bui. Non ha fatto eccezione, che in un'intervista al tabloid inglese The Sun ha svelato di aver sofferto di, di cui è stato vittima tra il 2006 e il 2009. L'è la paura di stare negli spazi aperti e considerando il lavoro del cantante appare evidente che per lui questo abbia rappresentato un grandissimo limite, che ha di fatto messo un freno alla sua carriera in ascesa. Solo a distanza di anni il cantante ha trovato il coraggio di raccontare i motivi della sua assenza dalle scene per tutto quel periodo: “La mia carriera era diventata ...

