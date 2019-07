Napoli | Zielinski a tutto campo | lo scudetto | James Rodriguez ed il rapporto con

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) “Quest’anno vogliamo fare meglio dell’anno scorso, essere competitivi in tutte le competizioni. Abbiamo una grande rosa. Eravamo già forti, poi sono arrivati altri calciatori forti, di grandissimo livello e vogliamo rendere felici i nostri tifosi”. Sono le dichiarazioni del centrocampista delPiotrintervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Il mio sogno è vincere locol, sarebbe speciale per noi e per il popolo napoletano che merita questa soddisfazione. Speriamo di riuscirci”. Sull’eventuale arrivo di: “sarebbe il benvenuto, mi piace tantissimo, è un campione, un fuoriclasse, ha una tecnica incredibile. Se arriva sarà una gran notizia per tutti noi perché è un gran giocatore, è tantissima roba. Noi concentriamoci sul, al resto penserà la dirigenza. È ovvio che lo vorremmo anche noi e ...

InterMagazine2 : VIDEO KISS KISS - Zielinski: 'Sogno di vincere lo scudetto col Napoli, può essere l'anno di Milik, James? E' un fuo… - juve_magazine : VIDEO KISS KISS - Zielinski: 'Sogno di vincere lo scudetto col Napoli, può essere l'anno di Milik, James? E' un fuo… - apetrazzuolo : VIDEO KISS KISS - Zielinski: 'Sogno di vincere lo scudetto col Napoli, può essere l'anno di Milik, James? E' un fuo… -