Juventus | de Ligt vicinissimo | piace Icardi | in uscita ci sarebbero Mandzukic e Cancelo

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Laè molto attiva sul mercato in questo periodo, vari nomi sono presenti sulla lista di Fabio Paratici che sta monitorando diversi profili interessanti. Il difensore olandese dell'Ajax Dedal diventare un nuovo giocatore juventino: l'intesa sarebbe stata trovata con il club di Amsterdam e la società bianconera dovrà versare nelle casse olandesi una cifra che si aggira intorno ai 75 milioni di euro, bonus compresi. Deun colpo da 75 milioni Grandi manovre in casa, i campioni d'Italia sono molto attivi in questi giorni per cercare di costruire la rosa adatta alle esigenze del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Il colpo ad effetto che è ormai in dirittura d'arrivo si chiama Matthijs de, il difensore che ha disputato un annata strepitosa con l'Ajax, salvo sorprese, dovrebbe arrivare a Torino in questa settimana per una cifra che si aggira sui 75 ...

Gazzetta_it : È fatta per #DeLigt! Accordo tra @juventusfc e @AFCAjax, 70 milioni più bonus. Domani le visite, clausola a 150 mil… - DiMarzio : #Juventus, le ultime sulla trattativa con l'#Ajax per #DeLigt ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Ajax, #Overmars su #DeLigt alla #Juventus: 'Affare in chiusura. Stiamo aspettando ultime garanzie… -