Ivan Rakitic pazzo della sua Raquel | i due sempre più innamorati

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Marco Gentileè felicemente innamorato diMauri e l'ultima dedica su Instagram ha scatenato i loro tanti fan: "Se dovessi ricominciare la mia vita, proverei a trovarti molto prima"è uno dei centrocampisti più forti e completi in circolazione. Il croato, classe '88, veste la maglia del Barellona dal 2014 e in cinque stagioni ha collezionato 268 presenze complessive mettendo a segno 35 reti in tutte le competizioni. L'ex Basilea, Siviglia e Schalke 04 è stato accostato all'Inter che qualche mese fa lo aveva messo nel mirino per andare a rinforzare la linea mediana nerazzurra. A distanza di tempo, però, le cose sono cambiate con il club di VialeLiberazione che ha deciso di virare su altri obiettivi, già arrivati alla corte di Antonio Conte, come Stefano Sensi e Nicolò Barella.non è solo un punto di riferimento per il Barcellona, ...

mnemocs : @CAPRY90 @SantucciFulvio @marifcinter Radja è fuori. Se ne dovrà andare quindi impossibile. Ammesso che Barella s… - shockthegalgo : @matt_2994 Ivan Rakitic, uno che stringa le briglie della squadra con padronanza e superiorità tecnica, che poi in… -