Emma in abito da sposa sul set di Gabriele Muccino

(Di lunedì 15 luglio 2019) La cantanteindae sorridente per esigenze di copione. Nessun matrimonio per la cantante , ma uno scatto rubato dal set dell’ultimo film di. L’artista, che per l’occasione si è trasformata in un’attrice, ha pubblicato la foto con il cast al completo sui suoi social.”I migliori anni” è l’ultimo film del regista che vedrà la luce nelle sale il 13 febbraio 2020. Accanto aMarrone, alle prese con il suo primo lavoro cinematografico, ci sono Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart. Nelle scorse settimane il regista aveva fatto sapere sui social di aver insistito affinchéaccettasse il ruolo e che il suo impegno era stato all’altezza delle aspettative: «OggiMarrone ha finito di girare tutte le sue scene. Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e ...

