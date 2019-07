Calciomercato Juventus | Icardi a ' fuoco lento' | Perin avrebbe scelto il Benfica

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Aspettando de Ligt, ildellanon si ferma. È sempre più viva la trattativa per portare a Torino Mauroche vorrebbe giocare per i bianconeri nella prossima stagione ma è corteggiato anche dal Napoli. La strategia di Paratici è quella di aspettare che il prezzo scenda ancora visto che l’attaccante non è stato nemmeno convocato per la tournèe in Asia dei nerazzurri. Caldo anche il fronte delle uscite con Mattiache sarebbe ogni giorno più vicino alma non sarà l’unico a partire durante l’estate.: Paratici attendista per MauroÈ Mauroil prossimo obiettivo deldella. Il bomber non è stato convocato per la tournèe in Asia dell’Inter e quindi si allenerà ad Appiano Gentile insieme a Radja Nainggolan, altro epurato della rosa nerazzurra. Maurito si terrà in forma in attesa di capire quale ...

Gazzetta_it : È fatta per #DeLigt! Accordo tra @juventusfc e @AFCAjax, 70 milioni più bonus. Domani le visite, clausola a 150 mil… - DiMarzio : #Juventus, le ultime sulla trattativa con l'#Ajax per #DeLigt ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, in chiusura la trattativa per #Perin al #Benfica ?? -