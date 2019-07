Bologna | giro di vite nei campi rom

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Giorgia Baroncini Dalle utenze ai nuovi ingressi: il Comune cambia il regolamento. "Avrebbero potuto chiudere irom, invece..", ha tuonato Forza Italia Il capofamiglia deve rimborsare al Comune le quote per le bollette e pagare direttamente le utenze intestate. Sono solo alcuni dei punti contenuti nel nuovo regolamento varato dal Comune diper monitorare irom. "Considerata la necessità di superare le 'Aree Sosta', si stabilisce che hanno diritto a permanere al loro interno soltanto le persone effettivamente già presenti - recita la delibera che a breve sarà in commissione -. Non è per tanto consentito l'accesso e la permanenza in via definitiva a nuovi nuclei famigliari, anche unipersonali, fatti salvi i nuovi nati all'interno dei nuclei famigliari già presenti". Stretta anche sui matrimoni. "L'ampliamento del nucleo famigliare per matrimonio di uno dei ...

txndercvddle : RT @x_yle_x: L’anno scorso ero in giro per Bologna e un fiorario aveva questi fiori bellissimi, non sono riuscita a non fotografarli Sono l… -