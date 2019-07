Alle 17 a caccia di Titani in diretta con Attack on Titan 2 | Final Battle

Tour de France 2019 - Vincenzo molla di testa ed esce di classifica. Il progetto non lo ha mai convinto - ora caccia Alle vittorie di tappa : Vincenzo Nibali ha deciso di uscire di classifica dal Tour de France, lo Squalo si è staccato sull’ultima salita dell’ottava tappa e ha alzato bandiera bianca: non lotterà per la maglia gialla e per il podio conclusivo a Parigi, la sua Grande Boucle cambia dopo una settimana in cui aveva dato dei segnali abbastanza positivi. L’ascesa che ha spezzato le gambe al 34enne era tutt’altro che proibitiva, la Cote de la Jaillere ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Italia d’assalto negli sport di squadra - caccia Alle medaglie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi sabato 13 luglio: a Napoli e in tutta la Campania andrà in scena la penultima giornata di gare di questa manifestazione riservata agli universitari di tutto il mondo, l’Italia si gioca le sue ultime carte e vuole essere assoluta protagonista per chiudere col botto ...

Presunti soldi russi alla Lega - parla Savoini : 'Clima da caccia Alle streghe' : Nelle ultime ore si sta parlando molto di una recente inchiesta fatta dalla testata statunitense 'Buzzfeed News'. Andando maggiormente nello specifico, in tale inchiesta si parla di un incontro avvenuto nell'Hotel Metropole di Mosca tra alcune personalità russe e italiane, tra le quali spicca l'ex portavoce dell'attuale ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nell'articolo di Buzzfeed è pubblicato il presunto 'audio segreto' di una discussione ...

Un sorriso per scacciare i (vecchi) brutti pensieri - splendida l’autoironia di Acerbi : “qui tante pAlle - a me ne mancherebbe una…” [VIDEO] : Il difensore della Lazio ha scherzato sulla brutta esperienza avuta in passato, quando sconfisse il cancro ad un testicolo nel 2013 Francesco Acerbi è abituato a lottare, lo ha fatto nella sua vita e continua a farlo in campo, dove è riuscito a conquistare i tifosi della Lazio a forza di grandi prestazioni. Fabrizio Corradetti/LaPresse Un uomo tutto d’un pezzo, un leader e un gran lavoratore, che ha saputo affrontare le brutte ...

Sul web è caccia Alle versioni pirata dell’app per creare finte foto di donne nude : Deepnude, il programma che permette di “spogliare” digitalmente una donna ritratta in una foto (fonte: Deepnude) Nei giorni scorsi l’applicazione Deepnude, che sfruttava un’intelligenza artificiale per creare delle immagini finte di donne nude partendo dalle foto in cui sono vestite, è stata ritirata dai vari app store dal suo stesso produttore. Nonostante questo, online sono ancora disponibili i file di download dell’applicazione e, ...

Giappone - riprende la caccia commerciale Alle balene dopo 31 anni : dopo 31 anni dalla sua interruzione, dal primo luglio 2019 il Giappone ha ripreso la caccia commerciale alle balene. Cinque baleniere sono salpate dai porti nipponici di Shimonoseki e di Kushiro, il giorno seguente all'uscita formale di Tokyo dalla Commissione internazionale sulla caccia ai cetacei (Iwc). Allo scopo di evitare una caccia selvaggia, però, l'Agenzia nazionale della pesca ha fissato una quota massima di 227 balene che sarà ...

