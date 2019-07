Tiziano Ferro conferma le nozze con Victor Allen | ' Verità che non si può tacere'

Tiziano Ferro convola a nozze con il compagno Victor : "La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l'ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell'amore". Tiziano Ferro annuncia cosi' sui social il suo matrimonio con Victor Allen, suo compagno da tre anni. Una festa blindatissima, al tramonto di ieri, nella sua villa di Sabaudia, con gli amici piu' intimi, una quarantina, e alla presenza dei suoi genitori. Il cantante, 39 anni, ha deciso di unirsi ...

Tiziano Ferro corona il sogno d’amore : le nozze (romanticissime) con Victor Allen : Dopo ben tre anni di amore, Tiziano Ferro e Victor Allen sono convolati a nozze. Una cerimonia intima, che si è svolta nella casa di Sabaudia del cantante, dove la coppia si è sposata per la seconda volta, dopo aver pronunciato il fatidico sì in gran segreto a Los Angeles lo scorso 25 giugno. Nonostante sia sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, Tiziano Ferro questa volta è uscito alla scoperto, ed ha deciso di mostrare a tutti ...

Tiziano Ferro si è sposato : "Victor entra a far parte della mia famiglia" : Aggiornamento 17:10: Arrivano le prime dichiarazioni di Tiziano Ferro a meno di 24 ore dal sì con Victor. A Vanity Fair il cantante esprime tutta la sua felicità: Il matrimonio è una cosa sconvolgente ma per Victor faccio un'eccezione. Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere. Il cantante sul suo profilo Instagram ha pubblicato la prima foto insieme a suo marito. I due ...

Il matrimonio di Tiziano Ferro - le sue prime parole : “Una svolta imprevedibile e meravigliosa” : Il cantante posta il suo primo messaggio dopo che si è celebrata l'unione civile con il compagno Victor Allen, 54enne di Los Angeles a lui legato da tre anni: Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore". Tanti gli auguri dei colleghi, da Elisa a Emma Marrone.Continua a leggere

Tiziano Ferro si è sposato a Sabaudia - l’annuncio dopo la cerimonia blindata a Los Angeles : dopo il flash di Dagospia, arriva la notizia ufficiale: Tiziano Ferro si è sposato. L'artista di Latina si è unito in matrimonio col compagno Victor Allen, 54 anni, con il quale condivide una relazione sentimentale da tre anni. I due si erano già sposati in gran segreto a Los Angeles il 25 giugno scorso, senza che fossero trapelate notizie sulla vita sentimentale del cantautore italiano che ha appena rilasciato il singolo di lancio del suo ...

Tiziano Ferro : "Col matrimonio Victor entra nella mia famiglia : una verità che non si può tacere" : “Victor entra a far parte della mia famiglia. Il matrimonio è una cosa sconvolgente”. Sono queste le dichiarazioni che il neosposo Tiziano Ferro ha reso a Vanity Fair dopo la cerimonia che il 13 luglio, all’ora del tramonto davanti ad una quarantina di amici e parenti, lo ha visto unirsi a Victor Allen, 54enne di Los Angeles.Stanno insieme da 3 anni, si sono uniti civilmente nella casa di Sabaudia del cantante. La coppia ...

