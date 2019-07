“Ti ricordi di me?” Irrompe al karaoke e uccide a colpi di pistola l’ex moglie a Savona

huffingtonpost

(Di domenica 14 luglio 2019) “Tidi me?”, grida all’exfacendo irruzione durante una serata, poi spara e la. È questo il dramma consumatosi ieri presso il ristorante del bagno “aQuario” a. La donna sarebbe statata mentrecantava. Il locale, stando alle testimonianze raccolte, era pieno al momento della sparatoria. Sarebbero stati esplosi almeno 7-8che, inizialmente, alcuni avventori del locale pensavano fossero petardi.Un’altra donna è stata ferita gravemente e una ragazza è statata di striscio. L’uomo è entrato dalla spiaggia e ha sparato tra la gente. Secondo alcuni testimoni, prima di esplodere i, l’uomo avrebbe gridato alla ex“tidi me?”.Sul posto carabinieri e ambulanze. L’uomo, fuggito armato di, sarebbe ...

