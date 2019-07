Qual è l' Auto Battler più adatto a voi? Ecco la nostra guida dedicata ai principali

Autonomia : Zaia - 'Qualcuno guarda ancora al Medioevo' : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) - "Qui c'è qualcuno che guarda ancora al Medioevo". A lanciare il duro j'accuse è il governatore del Veneto Luca Zaia che oggi torna sull'empasse sul fronte dell'Autonomia. "Bisogna ripartire nel rispetto dei cittadini, e io non posso tollerare che si prendano in giro i

Autonomia : Zaia - ‘Qualcuno guarda ancora al Medioevo’ : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) – “Qui c’è qualcuno che guarda ancora al Medioevo”. A lanciare il duro j’accuse è il governatore del Veneto Luca Zaia che oggi torna sull’empasse sul fronte dell’Autonomia. “Bisogna ripartire nel rispetto dei cittadini, e io non posso tollerare che si prendano in giro i cittadini – stigmatizza duramente – che si parli ancora di ‘secessione dei ...

Autonomia - Di Maio : “Tavolo bloccato su scuola. Non si può scegliere in Quale regione nascere” : “Il tema non è l’Autonomia ma il tema è che il tavolo si è bloccato sulla regionalizzazione della scuola. Un bambino non sceglie in quale regione nascere. I bambini non c’entrano niente con l’Autonomia”. Lo ha detto il vicepremier ministro del lavoro e sviluppo Luigi Di Maio, parlando con i cronisti dopo l’approvazione in Senato del ddl sul taglio dei parlamentari. “L’Autonomia si deve fare ma non ...

Ennesimo scontro Lega-M5s - salta vertice sull’Autonomia. Stefani : “Se Qualcuno cambia idea - non si va più avanti” : Ennesimo scontro Lega-M5s. Il vertice di maggioranza sulla Autonomia fa esplodere la Lega che parla di "farsa e ennesima presa in giro”. "Al vertice sull'Autonomia oggi la Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al Centro Sud. Per il M5S e' totalmente inaccettabile", sottolineano dal Movimento 5 Stelle, confermando la situazione di impasse che si e' determinata nella riunione di questa ...

Autonomie : Salvini ‘se Qualcuno sabota…’ - ma interviene Conte ‘rispetto Carta’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) – “Se c’è qualcuno che sabota, qualcuno che l’autonomia non vuol farla… Allora si parli chiaro”. Un Matteo Salvini furioso, raccontano fonti di governo all’Adnkronos, sbotta al termine del vertice di Palazzo Chigi sulle Autonomie, protagonista l’ennesima fumata nera. Luigi Di Maio è appena andato via, impegnato sul fronte del taglio dei ...

Attilio Fontana a Libero : "Ci prendono in giro - Qualcuno molto in alto cerca di bloccare l'autonomia" : «Centesimus annus». Mercoledì c'è l'ennesimo vertice decisivo sull'autonomia, ma il governatore della Lombardia avverte puzza di bruciato. «Ho la sensazione che mi stiano prendendo in giro. Preferirei un no secco a questo continuo tergiversare». È nervoso perché Cinquestelle la sta tirando troppo in

Calciatore ubriaco travolge l’auto sulla Quale viaggiano due sposi e li uccide sul colpo : Sono morti mentre si preparavano a festeggiare il loro matrimonio. Un 20enne, ubriaco alla guida, avrebbe travolto la macchina sulla quale viaggiava la coppia senza dar loro scampo. Il fatto è stato segnalato in Messico. Il Calciatore del Sevilla Atlético Club, club della seconda serie del campionato spagnolo, identificato come Joao Maleck, si è scontrato con la vettura sulla quale si trovavano Alejandro Castro e María Fernanda Álvarez. ...

Tiro a segno - European Games : il tedesco Reitz davanti a tutti nelle Qualifiche della pistola automatica. Mazzetti e Chelli - fuori dalla finale : Altro giro, altra corsa. Non conoscono sosta le gare del Tiro a segno nel poligono di Minsk, dove è in corso la seconda edizione degli European Games. Il secondo turno delle qualifiche della pistola automatica uomini dalla distanza di 25 ha emesso i suoi verdetti su chi potrà proseguire la gara verso le medaglie e un possibile pass verso Tokyo 2020. Andiamo a vedere chi ce l’ha fatta. A guidare il gruppo ci ha pensato, come di consueto ...

Autonomie - scontro totale tra Lega e M5s. "Bloccano Qualsiasi iniziativa e fanno muro. Tutto rinviato" : "Sull'autonomia i Cinque stelle fanno muro e si nascondo dietro ai burocrati. Ennesima riunione a vuoto". Fonti della Lega parlano dopo l'incontro a Palazzo Chigi sul tema delle Autonomie: "I 5 stelle chiedono tempo e chiedono un incontro il prossimo mercoledì. Nessun nodo risolto. Bloccano qualsias

Magistrati indagati - presidente Anm PasQuale Grasso : “Autosospensione non basta - servono dimissioni” : Spina, Artoni, Lepre, Morlini e Criscuoli si sono autosospesi dopo il coinvolgimento negli incontri con Palamara e Lotti per pilotare la nomina dei procuratori capo? “Non basta, dovrebbero dimettersi“. Parola del presidente dell’Associazione nazionale Magistrati Pasquale Grasso, che in apertura del comitato direttivo centrale dell’Anm è tornato a scagliarsi contro i colleghi coinvolti nella bufera che ha travolto il ...

Motori – Auto elettriche : Qual è il futuro delle batterie esauste? La soluzione di Audi : Il nuovo centro di stoccaggio EUREF Campus di Audi consente lo sviluppo di diversi progetti, tra i più importanti quello che riguarda il riciclo integrale e il riutilizzo delle batterie da Autotrazione esauste In occasione della tappa berlinese di Formula E, Audi ha inaugurato il centro di stoccaggio energetico con batterie da Autotrazione più importante della Germania. Collocata presso il polo universitario EUREF Campus di Berlino, ...

Motori – Renault : quando la ricarica delle auto elettriche è Qualcosa di più : La visione di Renault si pone l’obiettivo di offrire una mobilità sostenibile a tutti, oggi e domani e lo vuole fare sfruttando la mobilità elettrica La strategia del Gruppo Renault consiste nello sviluppare un ecosistema intelligente a sostegno della transizione energetica e dello sviluppo su larga scala della mobilità elettrica. Il Gruppo intende dare un contributo significativo allo sviluppo delle smart grid. Connessi alle smart ...