Palazzo Chigi precisa | l' invito a Savoini è stato sollecitato da un consigliere di Salvini

agi

(Di domenica 14 luglio 2019) "Un doveroso chiarimento. Continuano a pervenire alla Presidenza del Consiglio richieste di informazioni sulla presenza del sig. Gianluca Savoini alla cena che si è tenuta a Roma, a Villa Madama, la sera dello scorso 4 luglio, in onore del Presidente Putin. Come già anticipato, il Presidente del Consiglio non conosce personalmente il sig. Savoini". È quanto si legge in una nota di. "La cena è stata offerta dal Presidente Conte e l'esteso anche a tutti i partecipanti al Forum di dialogo italo-russo delle società civili - sottolinea la nota - che si è tenuto il pomeriggio dello stesso giorno presso la Farnesina. Il suddetto Forum èorganizzato dalla Presidenza del Forum stesso e dall'Ispi. Dopo aver compiuto tutte le verifiche del caso, siche l'del sig. Savoini al Forum èdal ...

repubblica : Savoini alla cena per Putin, Palazzo Chigi: 'Lo ha voluto D'Amico, il consigliere di Salvini' [news aggiornata alle… - Palazzo_Chigi : ?? In diretta da Palazzo Chigi, la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e del Presidente della Federazi… - Palazzo_Chigi : Martedì 9 luglio, il Presidente @GiuseppeConteIT riceverà una rappresentanza dei sindacati Ugl, Cisal, Confsal, Usb… -