Lady Mihajlovic | “Con il vostro sostegno saremo imbattibili” il post

(Di domenica 14 luglio 2019) Anche Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisae mamma dei loro cinque figli Virginia, Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas, scende in campo, tramite il suo profilo Instagram per incitare alla lotta e ringraziare tifosi e amici del marito per i messaggi di affetto ricevuti: “Di forza ne abbiamo tanta ma con ilamore siamo imbattibili!”. Insomma, la dolce metà del tecnico serbo è della sua stessa pasta. E la leucemia di Sinisa verrà affrontata da tutta la famiglia con tanta, tanta garra. Che è poi il loro marchio di fabbrica. Ildiarriva dopo quelli pubblicati dalle figlie Viktorija: “Dicono che Dio dia le battaglie più difficili ai soldati migliori. Anche se non rispondo, vi leggo tutti e vi ringrazio di cuore. Noi siamo la famiglia, non lottare non è nel nostro DNA!”. Leggi anche : Callejon a Sky: “Sono ...

