ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Luca Sablone L'episodio è avvenuto poco prima dell'1,30: non sono bastati i tentativi di rianimazione. Il conducente ha perso il controllo della vettura; salva una ragazza Tragedia a, doveragazzi hanno perso la vita in seguito ad un incidente stradale. I ragazzi stavano facendo ritorno nelle proprie case dopo aver preso parte ad una serata in un locale: il conducente ha perso totalmente il controllo della macchina, finendo in un. I fatti si sono verificati poco prima dell'1,30 in località Cà Nani: la vettura stava procedendo sulla Sr 43 e a bordo erano presenti 5, di cui due ragazze. Le vittime avevano tra i 22 e i 23 anni ed erano residenti nella zona di San Donà. L'episodio Il controllo della vettura è stato perso precisamente all'incrocio tra via Adriatico e via Pesarona. Un gruppo di persone straniere di passaggio nella zona hanno diramato ...

repubblica : Jesolo, auto esce di strada e finisce in un canale: morti quattro amici. Altro incidente mortale con una vittima ne… - repubblica : Jesolo, auto finisce in un canale: morti quattro giovani amici [news aggiornata alle 08:52] - emergenzavvf : Drammatico intervento nella notte a #Jesolo (VE), per un'auto con 5 ragazzi a bordo finita in un canale. Dopo una l… -