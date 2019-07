ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) Il Corriere della Sera Il Corriere della Sera, con Elisabetta Rosaspina, riporta un inedito caso di razzismo nel mondo del calcio professionistico. Non più il pubblico protagonista di cori, ma un calciatore che avrebbe insultato unper il colore della sua pelle. Ne è stato protagonista Jordi Osei-Tutu giovane promessa dell’Arsenal in prestito alla squadra di Bochum che hato ilindurante un’amichevole contro il San Gallo. Nel pieno di un’azione il terzino angloghanese si era seduto sul prato, facendo cenno all’arbitro che si era avvicinato a chiedere spiegazioni, prima di avviarsi negli spogliatoi nascondendo il pianto nella sua maglia blu. La spiegazione sul momento era stata quella di un’espulsione per con un cartellino rosso, per indisciplina, per oltraggio al direttore di gara. Ma è stato lo stesso calciatore ha spiegare ...

HuffPostItalia : L'avversario lo insulta con epiteti razzisti, lui esce dal campo in lacrime: 'Nessuno deve essere umiliato così' - SignorelliMario : RT @Apndp: <<#Bruxelles,assistente leghista discriminato:“Qui non affittiamo agli italiani”.Lui:“Razzisti da quattro soldi”>>(aggiungendo p… - napolista : «Con i razzisti non gioco», lascia il campo in lacrime per gli insulti di un avversario Il Corriere della sera rac… -