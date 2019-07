A Savona | un uomo ha ucciso la sua ex moglie e ha ferito altre due donne in un locale

Entra nel ristorante - uccide la ex e fugge : caccia all’uomo a Savona : Una vera e propria esecuzione, tra i tavoli del ristorante dove poco prima la vittima si era esibita al karaoke. Siamo a Savona e questa è la storia dell’ennesimo femminicidio. Deborah Ballesio, 40 anni, organizzatrice della serata in cui ha perso la vita, è stata uccisa a colpi di pistola dall'ex marito ieri sera verso le 22.30. L’uomo, Domenico Massari, ex carabiniere, è piombato nel locale, che si trova in Via Nizza, e ha ...

