Wimbledon | trionfa Halep | in due set batte Serena Williams

Simona Halep trionfa a Wimbledon - Serena Williams perde un’altra finale Slam : La romena Simona Halep è la nuova campionessa di Wimbledon. La romena con un doppio 6-2 ha battuto Serena Williams.Continua a leggere

Wimbledon – Kvitova si ferma agli ottavi : Johanna Konta trionfa in rimonta al terzo set : Petra Kvitova si ferma agli ottavi di finale di Wimbledon: la tennista ceca sconfitta da Johanna Konta al terzo set Si conclude agli ottavi di finale l’esperienza di Petra Kvitova in quel di Wimbledon. La tennista ceca, numero 6 al mondo, è stata sconfitta da Johanna Konta dopo 2 ore e 24 minuti di match. Kvitova già campionessa dei Championship nel 2011 e nel 2014, ha vinto il primo set con il punteggio di 4-6, perdendo i due succesisvi ...

Wimbledon – Cilic eliminato al secondo turno : Sousa trionfa in tre set : Niente da fare per Cilic: il croato si ferma al secondo turno di Wimbledon, ai sedicesimi ci va Sousa Il percorso di Marin Cilic a Wimbledon si ferma al secondo turno: il tennista croato ha ceduto oggi pomeriggio al portoghese Sousa. Un match durato due ore e 14 minuti di gioco e terminato col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Sousa stacca il pass per i sedicesimi del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn ...

Wimbledon – Kvitova trionfa in rimonta - Mladenovic ko in due set : la tedesca vola al 3° turno : Kvitova vola ai sedicesimi di Wimbledon: battuta Mladenovic in due set Dopo un inizio sprint di Mladenovic, che ha subito messo sotto Petra Kvitova, la tedesca è riuscita a reagire, costruendosi un’importante rimonta che le ha permesso di trionfare in due soli set al secondo turno di Wimbledon. Il match è terminato dopo un’ora e 27 minuti di gioco col punteggio di 5-7, 2-6 e ha regalato a Kvitova il pass per il terzo turno, ...

Wimbledon – Khachanov trionfa in rimonta : il russo ha la meglio su Lopez e vola al terzo turno : Khachanov sorride a Wimbledon: staccato il pass per il terzo turno, Lopez ko in 4 set Splendido trionfo per Khachanov al secondo turno di Wimbledon: il tennista russo ha battuto oggi lo spagnolo Lopez, staccando il pass per i sedicesimi del terzo Slam stagionale. Il numero 9 del ranking ATP ha trionfato dopo due ore e 46 minuti di gioco al termine di una battaglia conclusasi col risultato di 4-6, 6-4, 7-5, 6-4. Al prossimo turno del torneo ...

Wimbledon – Buona la prima per Nishikori : il giapponese trionfa in tre set all’esordio : Nishikori trionfa all’esordio: Buona la prima per il giapponese a Wimbledon, Monteiro ko in tre set Esordio positivo per Kei Nishikori a Wimbledon: il tennista giapponese ha trionfato al primo turno contro Monteiro. Al numero 7 del ranking ATP sono bastate due ore e 13 minuti di gioco per avere la meglio sul suo rivale brasiliano, col punteggio di 6-4, 7-6, 7-4. Il giapponese, adesso, attende di scoprire chi tra Istomin e Norrie sarà ...

Wimbledon – Cecchinato eliminato all’esordio : De Minaur trionfa in tre set : Cecchinato subito out: l’azzurro eliminato al primo turno di Wimbledon Niente da fare per Marco Cecchinato all’esordio a Wimbledon: l’azzurro è stato eliminato nel primo turno dello Slam inglese, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club di Londra, per mano di De Minaur. L’australiano, numero 29 del ranking ATP ha trionfato col punteggio di 6-0 6-4 7-6 (5), dopo due ore e 4 minuti di gioco. ...