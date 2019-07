Una carriera partita in fattoria | Simona Halep regina di Wimbledon | un successo arrivato

Wimbledon – Serena Williams pensa alla finale : “il record non mi interessa - la mia è Una grande carriera. Halep da non sottovalutare” : Serena Williams pensa alla finale di Wimbledon: la tennista americana non si fa distrarre dal pensiero del record di Margaret Court e spiega di non sottovalutare Simona Halep Serena Williams ha raggiunto per il secondo anno consecutivo la finale femminile di Wimbledon. L’anno scorso una super Angelique Kerber le ha negato la vittoria e il raggiungimento del record di Slam di Margaret Court. Agli US Open fu Naomi Osaka a negarle ...

Cinema italiano in lutto : addio all’ultima diva. Una carriera unica - un simbolo : È morta a Milano Valentina Cortese. L’attrice aveva 96 anni. Originaria di Stresa, è stata attrice di Cinema e teatro, tra le protagoniste del Cinema italiano degli anni Quaranta. Valentina Cortese era nata a Milano il primo gennaio del 1923 e aveva iniziato la sua carriera Cinematografica con il film L’orizzonte dipinto, (1940), a cui seguirono film di grande successo come La cena delle beffe, (1942), La regina di Navarra (1942), ...

L’uomo del giorno – Ludovic Giuly - Una grande carriera rovinata da un sms : e quel gol copertina [VIDEO] : Parliamo oggi di Ludovic Giuly, uno dei calciatori francesi più noti degli ultimi anni. Nato a Lione il 10 luglio del 1976, Giuly compie oggi 43 anni. Iniziata la carriera con il Lione, passò al Monaco nel 1998, diventando l’idolo della tifoseria monegasca. Nel 2004 arriva una chiamata difficile da rifiutare: quella del Barcellona. Tre anni in blaugrana con una Champions League vinta. Una stagione alla Roma con 6 reti in 32 presenze, ...

Come cambia il corpo di Una donna atleta dopo la carriera agonistica : “siate gentili con voi stesse” - lo speciale insegnamento di Valentina Marchei : Valentina Marchei ed il cambiamento del corpo di una atleta al termine della sua carriera agonistica: il messaggio speciale per tutte le donne Sono terminati oggi i Mondiali di calcio femminile 2019: gli USA hanno avuto la meglio nella finalissima sull’Olanda, alzando in cielo il quarto titolo iridato. L’estate 2019 si vive dunque all’insegna delle donne, che stanno appassionando sempre più tutti gli appassionati di ...

Boateng saluta il Barcellona : “Una delle esperienze più eccitanti della mia carriera” : Kevin Prince Boateng saluta il Barcellona dopo soli 6 mesi. L’ex centrocampista del Milan è tornato al Sassuolo, da capire se momentaneamente (al momento più probabile) o definitivamente. Nel frattempo ha salutato tutti attraverso il suo profilo ufficiale Instagram: “Oggi si chiude una delle esperienze più eccitanti della mia carriera. Ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile. I miei compagni di squadra che mi ...

Wimbledon – Un esordio impossibile da dimenticare per Fabbiano : “Una delle giornate più belle della mia carriera” : Le emozioni di Thomas Fabbiano dopo il successo di ieri contro Tsitsipas al primo turno di Wimbledon esordio da urlo per Thomas Fabbiano a Wimbledon: il tennista azzurro ha trionfato al primo turno dello Slam inglese, eliminando un top ten, il greco Tsitsipas, testa di serie numero 7 del tabellone. Una vittoria fantastica per Fabbiano, difficile da scordare: “non c’è che dire, una delle giornate più belle della mia ...

Wimbledon 2019 - Thomas Fabbiano : “Una delle giornate più belle della mia carriera - ora sotto con Karlovic” : Thomas Fabbiano è raggiante, com’è giusto che sia, dopo la grande impresa di giornata nel primo turno del singolare maschile di Wimbledon 2019. Il 30enne pugliese, infatti, ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas numero 7 del tabellone dopo 3:27 di gioco con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-7 (8) 6-3 al termine di un match ben giocato dal nostro portacolori che ha dimostrato che questo suo torneo è solamente all’inizio. Le sue parole ...

L’uomo del giorno - Ever Banega : Una carriera tra “strani” infortuni - tango e video “hot” : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Ever Banega, centrocampista del Siviglia e della nazionale argentina. Nato a Rosario il 29 giugno del 1988, Banega compie 31 anni. carriera – Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, Banega arriva in Europa nel 2008 al Valencia. Passa poi all’Atletico Madrid in prestito, prima di fare ritorno al Valencia, dove ...

Tiro a volo - European Games 2019 : Diana Bacosi IMPLACABILE! Ennesimo oro di Una carriera da fuoriclasse. Bronzo per Cainero : Risuona l’inno di Mameli sulle pedane dello Shooting Centre di Minsk. Il merito è della campionessa olimpica in carica di skeet Diana Bacosi che, anche in Bielorussa, agli European Games 2019, ha fatto valere il suo status di tiratrice straordinaria. L’umbra infatti è riuscita a spuntarla allo shoot off sulla francese Lucie Anastassiou al termine di una rimonta culminata sul 53 a 53, dopo i primi 60 piattelli a disposizione. Lo ...

Rita Pavone e il flop del suo speciale su Rai2 : “Ero già stata condannata a morte dai social. Anche con Una carriera come la mia - c’è sempre il cretinetto che scrive la cattiveria” : “Sì, è stato un flop, ma non me la prendo”. Non usa mezzi termini Rita Pavone per commentare il risultato da prefisso telefonico (355.000 spettatori pari al 2.4% di share) del suo programma dedicato ai 50 anni di Woodstock, trasmesso ieri sera su Rai2. “Un po’ mi dispiace, più che altro per Rai2. Non credevo di ottenere grandi risultati con questo programma, Anche perché la trasmissione è durata quattro ore. Soltanto per Sanremo si può ...

Salmo : “No a X Factor - mi sarei scavato la fossa da solo - come fossi stato a fine carriera. Una cosa è certa : se sei bravo live - hai vita eterna” : “Oggi devi essere manager di te stesso”. Una filosofia di vita che Salmo ha fatto propria con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Dopo aver intascato tre dischi di platino con l’ultimo album “Playlist” (ad oggi un miracolo considerando il trend negativo attuale delle vendite), Salmo ha deciso di creare un Festival tutto suo e di farlo “con gli unici pazzi che mi stanno ad ascoltare”. È stato un successo da sold out il Red Bull Open Sea ...

Sarri : Juve coronamento di Una carriera : 13.10 Il giorno della presentazione di Sarri alla Juve è arrivato. Così il nuovo tecnico bianconero:"L'offerta della Juve,la società più importante d'Italia, è il coronamento di una carriera lunghissima, che nell'80% del percorso è stata difficilissima. Ho rispettato tutti, anche la mia professionalità e il mio percorso.Da bambino ero tifoso del Napoli e lì ho dato tutto, dal punto di vista professionale e morale. Ho preferito andare ...

Calcio - Maurizio Sarri si presenta in bianconero : “La Juventus coronamento di Una carriera - al Napoli ho dato il 110%” : “Sono contento di essere qui oggi“, si apre con poche semplici parole la conferenza stampa di prestazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico si è presentato in giacca e cravatta, un abbigliamento insolito per le sue abitudini, dimostrando di voler abbracciare in tutto e per tutto lo stile della società bianconera. La maggior parte delle domande si è concentrata come prevedibile sul rapporto con il ...