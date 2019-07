Salvini e Savoini | 9 viaggi insieme in Russia in 4 anni

Fondi alla Lega - Salvini 9 volte a Mosca in 4 anni : tutte con Savoini. Per Cremlino è il “rappresentante ufficiale” in Russia : “My official representatives Gianluca Savoini and Claudio D’Amico”. Mio rappresentante ufficiale. Intervistato dal sito International Affairs il 17 novembre 2014 in occasione di una visita a Mosca, Matteo Salvini definiva così Gianluca Savoini, il presidente dell’associazione Lombardia-Russia che il 18 ottobre 2018 al Metropol Hotel della capitale russa parlò con tre russi di un presunto finanziamento di 65 milioni di ...

Fondi russi alla Lega - Salvini a Mosca nel 2018 e Savoini è in prima fila. La giornalista : “Grazie Gianluca per l’aiuto” : Era il 16 luglio del 2018 e Matteo Salvini era a Mosca. Il video mostra la conferenza stampa alla TASS, l’agenzia di stampa ufficiale russa, con Salvini sul palco mentre Gianluca Savoini è in prima fila ad ascoltare. alla fine dell’intervento del ministro dell’Interno, la giornalista russa prende la parola: “Volevo ringraziare Savoini che è stato di grande aiuto per l’organizzazione di questo ...

Fondi russa alla Lega - Salvini a Mosca nel 2018 e Savoini è in prima fila. La giornalista : “Grazie Gianluca per l’aiuto” : Era il 16 luglio del 2018 e Matteo Salvini era a Mosca. Il video mostra la conferenza stampa alla TASS, l’agenzia di stampa ufficiale russa, con Salvini sul palco mentre Gianluca Savoini è in prima fila ad ascoltare. alla fine dell’intervento del ministro dell’Interno, la giornalista russa prende la parola: “Volevo ringraziare Savoini che è stato di grande aiuto per l’organizzazione di questo ...

Matteo Salvini e i fondi russi - salta fuori l'avvocato : "Al Metropol con Savoini - il nonno e Gianco c'ero io" : All'appello manca solo "il nonno". Dopo Gianluca Savoini e l'imprenditore Giancotti (il "Gianco"), si fa vivo anche "Luca", l'avvocato citato nell'audio sulla trattativa per i presunti finanziamenti russi alla Lega portata avanti da Savoini all'Hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018. Leggi anche

Salvini - buccia di banana SavoiniSe la evita arriva a Palazzo Chigi : La bega Savoini non è questione di lana caprina, da liquidare con un’alzata di spalle o con una battuta. E’, caso mai, il classico “trappolone” all’italiana, non privo di ricatti e contro ricatti, per fermare l’avversario politico considerato “nemico” da abbattere Segui su affaritaliani.it

Salvini elude le domande su Savoini e fa sarcasmo sulla magistratura : "Inchiesta ridicola" : Matteo Salvini oggi ha tenuto una conferenza stampa al Viminale per presentare un accordo sottoscritto con i gestori delle discoteche, "un'intesa programmatica di prevenzione all'abusivismo e per assicurare adeguate misure di sicurezza". Lui stesso ha aperto la conferenza scherzando:"Scusate il ritardo, stavo cercando di nascondere gli ultimi rubli..."Ovviamente, quando è stato il momento di rispondere alla domande dei giornalisti, queste si ...

Fondi Lega - al vaglio pm rogatoria in Russia. Bongiorno - Savoini parlava di Salvini non a suo conto : La Procura di Milano sta valutando di avviare una rogatoria in Russia nell'ambito dell'indagine per corruzione internazionale in cui e' indagato Gianluca Savoini, il leghista presidente dell'associazione LombardiaRussia, in seguito a una registrazione audio, acquisita agli atti, nella quale si fa riferimento ad una presunta trattativa con alcuni russi per far arrivare fino a 65 milioni di dollari alla Lega con un affare sul petrolio. Da ...

Savoini - giallo cena a Villa Madama. Salvini : «Non l'ho mai invitato» : Gianluca Savoini spunta in foto in Italia e in Russia, negli ultimi anni, nelle vicinanze di Matteo Salvini, anche se quest'ultimo dice che «Non era invitato dal Viminale» né a...

Savoini l'imbucato. La Lega lo scarica ma ci sono montagne di foto - audio e video che dimostrano il suo rapporto con Salvini : Il premier non sa chi sia, il ministro dell’Interno non sa a quale titolo fosse lì, per il sottosegretario Giorgetti si tratta semplicemente di un “fanfarone”. Volendo dare credito alle spiegazioni ufficiali, Gianluca Savoini era alla cena di Stato a Villa Madama offerta da Conte al presidente russo Vladimir Putin lo scorso 4 luglio in qualità di imbucato. Nessuno, è evidente, ha interesse nel dipanare ...

Fondi russi alla Lega - i video e le foto di Gianluca Savoini a Mosca con Matteo Salvini : Il deputato del Pd, Filippo Sensi, ha pubblicato su Twitter alcune foto e un video che testimoniano la presenza di Gianluca Savoini a Mosca con Matteo Salvini, all'interno della deLegazione a seguito del ministro. Nel video una giornalista ringrazia proprio Savoini per aver facilitato l'organizzazione della conferenza stampa di Salvini nella capitale russa.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Renzi attacca : “Se Savoini chiese soldi a una potenza straniera è alto tradimento. Salvini chiarisca” : “Se quei soldi un sovranista che stava con Salvini li ha chiesti ad una potenza straniera, questo è alto tradimento”. Dal palco del teatro Elfio Puccini di Milano Matteo Renzi attacca il ministro dell’interno Matteo Salvini sul caso degli audio pubblicati da Buzzfeed: “Se non lo capisce in italiano, glielo dico in russo, vogliamo “Glasnost” ovvero trasparenza” L'articolo Fondi russi alla Lega, Renzi attacca: “Se Savoini chiese ...

Lega : Sensi posta foto Savoini con Salvini a due conferenze stampa in Russia : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Eppure a me quel signore un po’ stempiato in prima fila, vicino allo spin doctor di Salvini, alla conferenza stampa del vicepremier alla TASS a Mosca lo scorso 16 luglio 2018 ricorda qualcuno … Magari con le luci negli occhi non ci avra’ fatto caso, eh”. Lo scrive il deputato del Pd, Filippo Sensi, postando una foto della conferenza stampa. Sensi posta anche un’altra ...

Lega : Sensi posta foto Savoini con Salvini a due conferenze stampa in Russia : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Eppure a me quel signore un po’ stempiato in prima fila, vicino allo spin doctor di Salvini, alla conferenza stampa del vicepremier alla TASS a Mosca lo scorso 16 luglio 2018 ricorda qualcuno … Magari con le luci negli occhi non ci avra’ fatto caso, eh”. Lo scrive il deputato del Pd, Filippo Sensi, postando una foto della conferenza stampa. Sensi posta anche un’altra ...

Fondi russi Lega - Salvini : "Savoini? Non so cosa facesse a quel tavolo - chiedetelo a lui" : Sulla vicenda che sta mettendo in difficoltà il leader leghista, interviene il premier Conte: "Non conosco Savoini. Non l'ho maiincontrato personalmente: era presente alla cena in onore diPutin a Roma solo perché partecipò al forum Italia russia delpomeriggio"