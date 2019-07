Plastica | siamo circondati E sarà dura affrontare l’emergenza

Niente Plastica - siamo italiani : la cola torinese Molecola sceglie il vetro : Fresca, dissetante, rigorosamente made in Italy. E sì, anche sostenibile, grazie alla sua nuova veste in vetro . È una novità che sottolinea l'esigenza di prenderci cura dell'ambiente quella che Mole cola presenta ufficialmente in questa calda estate 2019: l'ormai celebre bevanda tricolore a base di cola - nata a Torino nel 2012 prendendo spunto da un famoso libro di ricette piemontesi dell'Ottocento, e battezzata con un nome che strizza l'occhio ...

Plastica - evitarla è impresa ardua. Cosa siamo veramente disposti a fare? : No alla Plastica , no agli imballaggi in Plastica . La crociata lanciata da Zero Waste contro l’overdose di confezioni plastificate e sostenuta, a colpi di hashtag #boicotalplastic, dall’associazione Slowfood è diventata una vera e propria sfida social di selfie e sorrisi, abbracciando acquisti senza imballaggio. La voglia dell’apparire affianca la coscienza ecologica. Anche io mi riprometto di fare uno shopping plastic free. L’ impresa è ...

Plastica - vivere senza vi sembra una follia? Eppure noi ci siamo riusciti : ecco come : Sta per terminare la settimana plastic free, cioè la sfida lanciata da Zero Waste per vivere una settimana senza imballaggi in Plastica. follia? La Plastica si biodegrada dai cento ai mille anni, se viene bruciata rilascia sostanze tossiche e cancerogene. Usarla per pochi minuti è il vero atto di follia. Ma tanto la Plastica si ricicla, diranno alcuni. Ebbene non è così: anche ammettendo che non venga dispersa nell’ambiente, il tasso di ...